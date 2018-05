"Fortnite" trifft "Infinity War": Thanos ist ab sofort spielbar

Das Online-Spiele-Phänomen "Fortnite" wird um eine witzige Attraktion reicher. Denn ab sofort gibt der verrückte Titan "Thanos" aus "Avengers: Infinity War" sein Debüt. Womit ihr also bei eurer nächsten Session rechnen müsst, verraten wir euch im Folgenden.

Wenn sich zwei Superlative zusammentun, dann kann eigentlich nur etwas verdammt Gutes dabei herauskommen. So wird der unfassbar erfolgreiche Multiplayer-Shooter "Fortnite" auf PC, Playstation 4, Xbox One und dem iPhone von dem Endgegner aus dem unfassbar erfolgreichen Film "Avengers: Infinity War" beglückt.

Passendes Produkt Sony Playstation 4 Pro

Thanos in Fortnite

Eine neue Kooperation von Epic Games und den Marvel Studios lässt den Titanen auf die Fortnite-Spieler los. Wenn ihr euch also das nächste mal in eines der nervenaufreibenden "100 vs. 100"-Matches einloggt, dann scheint zunächst alles wie immer zu verlaufen. Die Betonung liegt hier auf "scheint". Denn irgendwo auf der riesigen Karte versteckt sich das Lieblingsspielzeug des vielschichtigen Gegenspielers der "Avengers" aus dem neuen Kinofilm.

Zu allem Überfluss ist der "Infinity Gauntlet" auch noch mit allen Steinen bestückt, die ihn so gefährlich und unverwechselbar machen. Findet ein Spieler den todbringenden Handschuh, dann verwandelt er sich augenblicklich in den lilafarbenen Hünen und kann auf der Map so richtig Vollgas geben. Ob ein Fingerschnipp genügt, um die Hälfte aller Spieler in der Umgebung auszuknipsen, ist bis jetzt noch nicht bekannt – heute Abend sind wir schlauer.

Der "Infinity Gauntlet"-Modus für "Fortnite" ist ab sofort für PC, Konsolen und iOS-Geräte kostenlos verfügbar.