"Fortnite": Update bringt zwei neue Spielmodi

Epic Games hat ein neues "Fortnite"-Update zur Verfügung gestellt. Mit Patch 5.21 werden nicht nur einige Fehler behoben, sondern auch zwei neue Modi und ein schweres Scharfschützengewehr in das Game aufgenommen.

Spieler des Battle-Royale-Modus erhalten in "Fortnite" für kurze Zeit Zugriff auf "Höhenrausch für 50". Der Modus soll die bekannten 50-gegen-50-Kämpfe auffrischen und stellt die Mobilität in den Vordergrund. "Bei Stürzen aus großen Höhen können Hängegleiter erneut aufgeklappt werden. Außerdem spawnen überall auf der Karte zusätzliche Impulsgranaten, Abprallflächen und Sprungflächen", schreibt Epic Games in den Patch-Notes. Dafür gibt es weniger Stachelfallen.

Brutale Durchschlagskraft

In einem weiteren Modus nehmt ihr eure Gegner aus der Ferne ins Visier. "Möge der größte Meisterschütze gewinnen!", schreiben die Entwickler über "Scharfschützengefecht". Der Modus ist ebenfalls zeitlich begrenzt verfügbar. Es stehen euch keine Sturmgewehre mit Zielfernrohr zur Verfügung, dafür das neue schwere Scharfschützengewehr. Allgemein handelt es sich bei allen gefundenen Waffen um Scharfschützengewehre, dafür taucht Bodenbeute nur halb so oft auf.

Das bereits angesprochene schwere Scharfschützengewehr ist auch allgemein als neue Waffe im Spiel und sowohl in der epischen als auch der legendären Variante verfügbar. Ihr findet es auf dem Boden, in Truhen und Vorratslieferungen oder kauft es am Verkaufsautomaten. Was kann die Waffe? Sie hat eine höhere Reichweite als normale Scharfschützengewehre und richtet bei Spielern und Gebäuden verheerenden Schaden an. Allerdings dauert das Nachladen länger. Zudem wurde bei der Minigun der Kopfschussmultiplikator von 2,5 auf 1,5 gesenkt.