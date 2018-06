Fossil plant offenbar sieben neue Smartwatches mit Wear OS

Kaum ein Hersteller ist mit derart vielen Smartwatches auf dem Markt vertreten wie Fossil. Laut der Federal Communications Commission (FCC) gesellen sich zu diesen in nicht allzu ferner Zukunft offenbar sieben weitere Uhren mit Wear OS.

Wie 9to5Google berichtet, existiere seit Kurzem eine neue FCC-ID ("UK7-DW7A"), die für sieben verschiedene Smartphone-Varianten aus dem Hause Fossil stehen soll. Diese wiederum tragen anscheinend die Modellnummern "DW7F1", "DW7M1", "DW7E1", "DW7E2", "DW7S1", "DW7B1" und "DW7T1". Die technischen Spezifikationen seien bei all diesen Modellen identisch. Offenbar unterstützen die Wear-OS-Gadgets unter anderem Bluetooth 4.2 und NFC. Letzteres ist besonders interessant. Denn NFC fehlt in den meisten aktuellen Smartwatches und könnte es euch ermöglichen, mit den Uhren kontaktlos zu bezahlen – zum Beispiel über Google Pay.

Identische Technik, unterschiedliches Design

Welcher Prozessor zum Einsatz kommt, verrate der FCC-Eintrag nicht. Es dürfte sich aber mit großer Wahrscheinlichkeit um den kommenden Qualcomm-Chipsatz für Wearables handeln. Der Funktionsumfang sei bei allen sieben Varianten der Gleiche. Unterscheiden sollen sich die Fossil-Smartwatches mit Wear OS lediglich durch ihr Äußeres – unter anderem hinsichtlich Farbe, Material, Armbändern und Gehäuse. Fossil ist bekannt dafür, weitgehend identische Technik für verschiedene Smartwatches zu verwenden und die Geräte allein durch das Design zu differenzieren.

Oft sind die Wearables dem Unternehmen dabei nicht auf den ersten Blick zuzuordnen, da sie in vielen Fällen unter einem anderen Label erscheinen. Denn Fossil hat sich die Lizenzrechte an etlichen Marken gesichert. So veröffentlicht der Hersteller Smartwatches zum Beispiel unter den Labels DKNY, Emporio Armani, Michael Kors, Diesel oder Skagen. Außerdem besteht eine Kooperation mit Puma.