Foto zeigt Galaxy S8 und S8 Plus mit "Soft Home Button"

Das geleakte Foto zeigt Galaxy S8 und S8 Plus im Größenvergleich

Das Galaxy S8 soll keine physischen Tasten auf der Vorderseite besitzen und stattdessen digitale Buttons bieten. Das Design der einzelnen Tasten ist erst vor Kurzem in Form einer Zeichnung geleakt, die sich unter den Systemdateien des noch unangekündigten Galaxy Tab S3 verbergen soll. Nun ist ein Foto aufgetaucht, das weitere Schlüsse über den "Soft Home Button" zulässt. Auch ist das mutmaßliche Plus-Modell abgebildet und ermöglicht einen Vergleich zur kleinen Variante.

Auf dem Foto soll das Galaxy S8 und das etwas größere Plus-Modell zu sehen sein – jeweils mit aktiviertem Always-On-Display. Am unteren Rand des Screens ist der digitale Home Button zu erkennen. SamMobile will erfahren haben, dass bei dem Vorzeigemodell eine Art 3D Touch- oder Force Touch-Technologie zum Einsatz kommt: Sobald die Home-Taste stärker gedrückt wird, soll der Sperrbildschirm angezeigt werden – in etwa wie bei einem physischen Button.

In diesem Artikel O2 Free M inkl. 6 Monate Sky Ticket

Größer als die Hosentasche?

Das Galaxy S8 soll einen Bildschirm mit der Diagonale von 5,8 Zoll besitzen, die größere Plus-Variante ein 6,2-Zoll-Display. Gerade durch das mutmaßliche Seitenverhältnis von 18:9 ist fraglich, ob letzteres Modell überhaupt in eine Hosentasche passt, oder ob es wegen seiner Höhe ein Stück heraussteht. Gerüchten zufolge soll der Größenunterschied zwischen den beiden Varianten aufgerundet 2,8 cm betragen. Auf dem Bild wirkt die Differenz jedoch geringer.

Im Rahmen des MWC 2017 in Barcelona will Samsung das Galaxy S8 zwar nicht offiziell präsentieren – aber mutmaßlich verkünden, wann das Top-Smartphone in den Händlerregalen stehen soll. Laut der Gerüchteküche wird die offizielle Präsentation Ende März stattfinden, im April sei daraufhin der Release.