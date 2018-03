FreeBuds und mehr: Das ist das Zubehör zum Huawei P20

"Die Innovation endet nicht mit dem #Huawei P20..." - so heißt es in einem Tweet von Huawei, den ihr unter diesem Artikel findet. Was der Hersteller damit sagen möchte, ist, dass er auch eine Reihe von Zubehör für sein neues Smartphone veröffentlicht hat.

Um welche Accessoires es sich dabei genau handelt, seht ihr in besagtem Tweet. Am interessantesten sind wohl die FreeBuds, die auf den ersten Blick sehr an Apples AirPods erinnern. Zumindest einen offensichtlichen Vorteil haben die komplett kabellosen In-Ears gegenüber dem Original: Es gibt sie auch in einer schwarzen Ausführung.

Passendes Produkt Huawei P20

Deutlich mehr Laufzeit als AirPods

Die FreeBuds sollen aber auch noch andere Vorzüge gegenüber den AirPods bieten: Laut The Verge halten sie voll aufgeladen zehn Stunden lang durch. Sollte das der Wahrheit entsprechen, könntet ihr die Kopfhörer also doppelt so lange verwenden wie ihre Apple-Pendants, bevor sie wieder Strom tanken müssen.

Außerdem behaupte Huawei, dass die FreeBuds eine bessere Geräuschunterdrückung bieten als die AirPods. Auch der Preis spricht für die Huawei-Kopfhörer, die mit 159 Euro etwas billiger sind. Zum Huawei P20 passen sie unter anderem auch deswegen so gut, weil das Smartphone eine Kopfhörerbuchse vermissen lässt.

Darüber hinaus hat Huawei noch weitere zum P20 passende Accessoires im Angebot: die kabelgebundenen Active Noise Cancelling Earphones 3 und den Huawei Moonlight Selfie Stick mit Blitz. Außerdem erwähnt der Hersteller im Tweet das Huawei Band 2 Pro, das wir bereits 2017 für euch getestet haben.