Friendly Fire 4: Zocken für den guten Zweck

Es ist wieder so weit: Der Chairity-Stream Friendly Fire sammelt kurz vor Weihnachten erneut Geld für den guten Zweck. Teil der Spendenaktion sind zahlreiche YouTube- und Streaming-Größen Deutschlands. Das Event startet am 8. Dezember 2018, um 15 Uhr. Bereits ab 13.30 Uhr beginnt ein Countdown.

Im Rahmen des Friendly-Fire-Streams, der 12 Stunden läuft, können Zuschauer Geld spenden. Während der Sendezeit unterhalten die Streaming-Größen ihre Fans mit zahlreichen Spielen und Herausforderungen. Wird zum Beispiel ein bestimmtes Spendenziel erreicht, dürfen die Zuschauer ihre Vorbilder "bestrafen". Zudem gibt es Versteigerungen und Merchandising-Einnahmen wandern in den Spendenpool. Sponsoren, darunter Microsoft Xbox, stocken die letztendlich erreichte Summe zusätzlich auf.

Unsere Empfehlung o2 Free Unlimited

Mehr als eine Million Euro

Es ist bereits die vierte Auflage des Charity-Events. Seit 2015 wurden in den bisherigen Streams Spenden in Höhe von mehr als einer Million Euro gesammelt. Das Geld kommt wohltätigen Einrichtungen zugute. In diesem Jahr sammelt Friendly Fire für Schulen ohne Rassismus / Schule mit Courage-Stiftung, Deutsche Depressionshilfe, Tierpark Weeze, Tiernotruf.de, Deutsche Krebshilfe und EXIT Deutschland.

Veränderungen im Team von Friendly Fire gibt es keine. Mit dabei sind entsprechend: Erik Range ("Gronkh"), Tatjana Werth ("Pandorya"), Pascal Rothkegel ("MrMoreGame"), Florian Heider ("Der Heider"), Artur Niemczuk ("fisHC0p"), Max Ensikat ("PhunkRoyal") und das "PietSmiet"-Team. Gastgeber ist erneut Unitymedia. Die Streams findet ihr auf den Kanälen von "PietSmiet", di es bei Mixer, Twitch und YouTube gibt. Eine Spende tätigt ihr auf betterplace.org.