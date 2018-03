"Friends of Hue": Neue Schalter für Smart-Home-Lampen von Philips kommen

Philips holt sich für seine smarten Lampen neue Partner und erweitert sein Lichtsystem. Drei Hersteller arbeiten aktuell als "Friends of Hue" an intelligenten Schaltern, die mit den Smart-Home-Lampen kompatibel sein werden.

Mit den neuen Produkten von Feller, Niko und Vimar könnt ihr eure Philips Hue Lampen ein- oder ausschalten, die Beleuchtung dimmen oder besondere Lichtszenen abrufen. Die Schalter sind in unterschiedlichen Farben und Ausführungen erhältlich und mit bereits vorhandenen Schaltern und Steckdosen derselben Marke kombinierbar. Solltet ihr also bereits Produkte der drei Hersteller verwenden, müsst ihr keinen Stilbruch fürchten.

Zurück zur klassischen Bedienung

Philips sieht in den "Friends of Hue"-Schaltern sowohl die Möglichkeit, seine Hue-Produkte einer breiteren Kundengruppe zugänglich zu machen, aber auch bereits bestehende Steuerungsmöglichkeiten zu erweitern: Die smarten Lampen werden bisher hauptsächlich mit der Hue App, Sensoren, einem Dimmschalter, Sprachsteuerung und Zeitplänen bedient. "Mit den intelligenten Wandschaltern lassen sich Hue Lampen steuern, ohne die Stromversorgung des Systems zu unterbrechen", erläutert Evert Schaeffer, Leiter des Produktmanagements "Friends of Hue".

Die neuen Produkte stecken allerdings noch in der Entwicklung und werden erst ab dem vierten Quartal 2018 erhältlich sein. Informationen zu den Preisen gibt es noch keine. Bereits zum Sommer bietet Philips dagegen verschiedene smarte Lampen für den Außenbereich an, die zudem mit anderem Zubehör aus dem Hue-Ökosystem kompatibel sind.