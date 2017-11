Frische Infos zum Nokia 9: Was drinstecken und was fehlen soll

Schon seit geraumer Zeit heißt es, HMD Global werde noch 2017 ein Flaggschiff-Smartphone vorstellen, welches das Nokia 8 in mehrfacher Hinsicht überflügelt. Mittlerweile naht das Jahresende, doch verdichten sich auch die Hinweise auf das mysteriöse Premium-Smartphone.

Ein Trend, von dem sicherlich nicht alle Nutzer überzeugt sind, ist der Verzicht auf den 3,5-mm-Klinkenanschluss. Wie NokiaPowerUser berichtet, soll leider auch das seit Langem erwartete Nokia 9 von HMD Global den Port vermissen lassen. Headsets und Kopfhörer sollen stattdessen direkt über den USB-C-Anschluss oder mithilfe eines entsprechenden Adapters mit dem Smartphone verbunden werden. Sollte dies der Fall sein, wäre es gut möglich, dass der Hersteller besagten Adapter beilegt.

In diesem Artikel o2 Free Music Special

Randloses Display erwartet

Weiter wird angenommen, dass HMD Global das nächste High-End-Smartphone mit 6 und 8 GB RAM sowie mit 128 GB internem Speicher anbieten wird. Eines der wichtigsten Features, welches ein Nokia 9 wohl mitbringen sollte, ist ein Display mit schmaleren Rändern. Wie OnePlus es mit dem OnePlus 5T bereits vorgemacht hat, muss HMD Global ein Nokia-Modell vorlegen, welches den Design-Trend hin zu größeren Displays bei identischer Grundfläche mitmacht.

Das Nokia 8 ist zwar gut ausgestattet und bietet beispielsweise mit seinem fast unveränderten Android-System auch sicherlich einen Anreiz für Nutzer, doch wirken die breiten Display-Ränder angesichts der Konkurrenz aus Galaxy S8, iPhone X, LG V30, HTC U11 Plus und Co. etwas angestaubt. Vielleicht legt HMD Global aber ja schon bald nach: NokiaPowerUser zufolge will das Unternehmen auf der Slush 2017-Messe in Helsinki auch Smartphones zeigen. Unklar ist, ob es sich dabei um neue oder die bekannten Modelle handelt.