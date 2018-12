"Für dich": Google Maps wird noch persönlicher

Google Maps empfiehlt euch künftig besondere Orte. Ein Update liefert euch eine zusätzliche Registerkarte: "Für dich". Die Neuerung soll eine ständige Inspirationsquelle sein, die auf euren Geschmack und eure Vorlieben zugeschnitten ist, schreibt Google in seinem Blog.

Die Navi-App schlägt euch nun Orte vor, die euch interessieren könnten. Jeder Nutzer erhält eigene Vorschläge, so das Unternehmen. Diese sollen unter anderem Reisen in der Weihnachtszeit erleichtern. Euch werden unter anderem Restaurantvorschläge oder Orte angezeigt, die einen Abstecher wert sein dürften. Das Feature versteht sich als Führer für Entdecker und Ideengeber zu kulinarischen Erlebnissen.

Praktischer Reiseleiter

Damit Google Maps optimal Locations und Neuigkeiten zu diversen Orten anzeigt, die wirklich auf eure Bedürfnisse zugeschnitten sind, könnt ihr der App ein wenig unter die Arme greifen. Informiert die Anwendung, an was ihr eher interessiert seid und ein Algorithmus übernimmt ab hier. Euch werden nicht nur Neuigkeiten zu Reiseorten, sondern auch in eurer Nachbarschaft angezeigt.

Die Registerkarte wird für iOS zunächst in über 40 Ländern freigeschaltet. Android-Geräte werden bereits in mehr als 130 Ländern versorgt. Das Update rollt offenbar in Wellen aus und wird serverseitig freigeschaltet. Gegebenenfalls müsst ihr euch also noch ein klein wenig gedulden, bis euer Smartphone die Neuerung anzeigt. Die Registerkarte "Für dich" findet ihr anschließend in Google Maps ganz unten in der Leiste neben "Erkunden" und "Pendeln".