Für Konsole und PC: Das sind die besten neuen Spiele im August 2018

Mit rund 30 Neuerscheinungen für die Konsolen und den PC markiert der August glücklicherweise das Ende der Spiele-Flaute 2018. Welche neuen Spiele vermutlich das größte Potenzial haben und vielleicht auf euren Merkzettel wandern sollten, listen wir euch hier im Folgenden auf.

Bevor euch der bevorstehende Spiele-Herbst mit dem Mega-Seller "Red Dead Redemption 2" beglückt, macht der August seine Aufwartung. Auch hier finden sich zahlreiche neue Titel, die ihr euch bei Interesse einmal genauer ansehen solltet. Los geht's!

Overcooked 2

Die launige Mehrspieler-Kocherei landet Anfang August auf allen Systemen und sorgt für heiße Töpfe, Pfannen und sicherlich eine Menge Lacher vor der Mattscheibe. Schon der Vorgänger gilt als echter Geheimtipp, der Nachfolger kann natürlich mit besserer Optik und deutlich mehr verschiedenen Funktionen aufwarten. "Overcooked 2" erscheint am 07.08. für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch).

H1Z1: Battle Royale

Schluss mit Early Access und Open Beta, H1Z1 startet auf der PS4 im August in die Vollversion. Die krassen Ähnlichkeiten zum Platzhirsch "PUBG" sind unübersehbar – dieses Spiel gibt es allerdings (noch) nicht für Playstation-Spieler. So muss also H1Z1 als Ausgleich herhalten und beschert euch hoffentlich, trotz etwas mauer Optik, eine Menge Spaß am Gamepad. "H1Z1: Battle Royale" erscheint am 07. August für die PS4.

Okami HD

Nach den äußerst gelungenen Neuauflagen des Zelda-ähnlichen Ausnahmetitels "Okami" für den PC, PS4 und Xbox One ist nun die Nintendo Switch an der Reihe. Ihr steuert in der märchenhaften und optisch einzigartigen Erzählung die Geschicke der Wolfsgöttin Amaterasu und bringt per Joy-Con oder mit Wischgestern auf dem Touch-Display die ins Dunkel getauchte Spielumgebung wieder zum Blühen. Habt ihr eine Switch und kennt "Okami HD" noch nicht: unbedingt zugreifen! Ab dem 09.08. ist das Spiel im Handel und im eShop verfügbar.

Shenmue 1+2 Collection

Bevor im Jahr 2019 der dritte Teil von "Shenmue" erscheint, gibt euch die "Collection" die Chance, die Vorgeschichte von Ryo Hazuki auf den Konsolen zu erleben. Auf der Jagd nach dem gefährlichen Kung-Fu-Ass Lan Di, dem Mörder seines Vaters, werden hier recht gekonnt Prügeleinlagen mit witzigem und oft ungewöhnlichen Gameplay vermengt. Trotz einer optischen Überarbeitung und neuen Steuerungsvarianten ist die Optik mittlerweile allerdings etwas in die Jahre gekommen. "Shenmue 1+2 Collection" erscheint für PC, PS4 und Xbox One am 21. August.

Formel 1 2018

Natürlich legt Hersteller Codemasters auch seine beliebte Formel-Eins-Rennspiel-Serie für dieses Jahr neu auf und will nicht nur mit neuer Optik und Physik sondern auch mit einem immersiven und ausufernden Karriere-Modus überzeugen. Die aktuell noch laufende Saison wird inklusive aller Teams und Strecken natürlich 1:1 abgebildet, ab dem 24. August könnt ihr auf PC, PS4 und Xbox One auf's Treppchen rasen.

The Strange Brigade

Unverständlicherweise fliegt der vielversprechende Koop-Shooter bei vielen Spielern noch unter dem Radar – das sollte sich aber hoffentlich bald ändern. Nicht nur das unverbrauchte und ungewöhnliche Szenario samt Mumien und riesigen Anubis-Monstern sondern auch eure magischen Fähigkeiten sorgen sicher für eine Menge Abwechslung. Dass die Entwickler von Rebellion hier am Werk waren, sollte eigentlich alle Ressentiments aus der Welt schaffen. Ab dem 28. August darf auf PC, PS4 und Xbox One losgeballert werden – im Idealfall dann im Vier-Spieler-Koop mit Freunden.

Divinity 2: Original Sin Definitive Edition

Das Über-Rollenspiel konnte vor knapp einem Jahr schon auf dem PC eine Höchstwertung nach der anderen einheimsen, nun kommen endlich auch die Konsolen zum Zug. Wenn ihr wollt, lässt sich das über 100-stündige Ausnahme-RPG sogar mit bis zu drei Freunden gleichzeitig online oder im Zwei-Spieler-Couch-Koop spielen. Dann überzeugen feine Grafik aus der isometrischen Perspektive, genial designte Quests und eine Menge Überraschungen für die wohl beste Rollenspiel-Erfahrung des Jahres. Ab dem 31. August landet "Divinity 2: Original Sin Definitive Edition" im Handel und in den einschlägigen Online-Shops für PS4 und Xbox One.

