Für mehr Übersicht: Instagram baut eure Profilseite um

Wundert euch nicht: Eure Profilseite auf Instagram verändert sich in Zukunft wahrscheinlich ein wenig. Das Unternehmen kündigte an, dass die Seiten aufgeräumter und übersichtlicher werden sollen.

Ein neues Design soll es einfacher machen, sich mit Menschen in ihrem Profil zu verbinden und sich selbst auszudrücken, heißt es in einer Mitteilung. "In den nächsten Wochen stellst du sicherlich einige neu angeordnete Features über deinem Profil fest", so das Foto-Netzwerk. Neben Icons und Bedienflächen ändert sich die Navigation zwischen einzelnen Reitern.

Finales Design steht nicht fest

Instagram arbeitet bereits seit einiger Zeit an den optischen Veränderungen und will diese in mehreren Phasen und Kombinationen testen. Die Entwickler haben sich also noch längst nicht auf ein Design festgelegt. In der Verlosung sind stattdessen gleich mehrere Optionen.

Eine Idee ist es zum Beispiel mehrere Registerkarten wie "Posts", "Shops" und "IGTV" zu integrieren. Wie die finale Umsetzung aussehe, hänge auch vom Feedback der Nutzer ab. Drei Varianten seht ihr unten in dem Tweet. Bereits geteilte Fotos und Videos sind von dem Update nicht betroffen, teilt Instagram mit.

Zuletzt kündigten die Macher zudem Neuerungen für den Social-Media-Kanal als Shopping-Plattform an. Einkaufsmöglichkeiten via Instagram gibt es bereits, diese sollen angeblich erweitert werden. Künftig könnt ihr zum Beispiel ganze Shopping-Kollektionen erstellen – mit Klamotten, Taschen und Co., die ihr für einen späteren Kauf schon einmal vormerkt. Außerdem haben Shopping-Funktionen auf Instagram auch Videos erreicht.