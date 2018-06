Für PC & Konsolen: Diese 10 Spiele-Highlights erwarten euch noch in 2018

Ein halbes und verdammt gutes Spielejahr liegt hinter uns aber auch die zweite Jahreshälfte hat eine Menge interessanter Titel zu bieten, die ihr euch auf die Merkliste packen solltet. Wir haben die chronologische Übersicht ausgewählter Gaming-Highlights für den PC und die Konsolen – und alle hier aufgeführten Spiele erscheinen noch 2018.

Wie erhofft hatte es die erste Jahreshälfte 2018 wirklich in sich, was die Spiele-Kracher für den PC und die Konsolen anging. Ein Highlight jagte das nächste. Jetzt im Sommerloch ist eine kurze Phase zum Durchschnaufen und dann prasseln die potenziell hochwertigen neuen Spiele wieder auf euch ein. Welche zehn kommenden Titel höchstwahrscheinlich ihren hohen Erwartungen gerecht werden können, seht ihr in der folgenden Übersicht.

Passendes Produkt Sony Playstation 4 Pro

1. Captain Toad: Treasure Tracker (Nintendo Switch)

Schon auf der WiiU waren die kniffligen Erkundungstouren des kleinen Pilzmanns ein echter Geheimtipp. Jetzt kommt der knuffige und intelligente Rätselspaß auch für die Nintendo Switch heraus. Rund 70 Spielstufen, wovon vier nur in der neuen Version zu finden sein werden, halten euch stundenlang bei Laune – und jetzt sogar auch unterwegs. Den Test zum neuen Rätsel-Spiel findet ihr ab dem 11.07. hier auf CURVED, der offizielle Erscheinungstermin ist am 13.07.18, eine Demo ist schon jetzt im eShop verfügbar.

2. The Crew 2 (PC, PS4, Xbox One)

Der zweite Teil der Open-World-Raserei von Hersteller Ubisoft kommt mit einem neuen Feature daher, dass euch die gigantische Spielwelt zu Füßen legen soll. Denn per Knopfdruck wechselt ihr ganz einfach "on the fly" zwischen Supersportwagen, Motorboot und Flugzeug hin- und her. Das sieht jetzt schon sehr spaßig aus, gerade im Online-Mehrspieler-Modus könnte das Ding zu ganz großer Form auflaufen – wenn der Hersteller an der noch nicht wirklich guten Fahrphysik schraubt. "The Crew 2" erscheint am 29.06.18 für Konsolen und PC.

3.The Strange Brigade (PC, PS4, Xbox One)

Was daherkommt wie ein überdrehter Monster-Film aus den 30er Jahren, könnte eine echte Koop-Spielspaß-Granate werden. Denn in "The Strange Brigade" stellt ihr euch zu viert mit den verschiedensten Waffen und Spezialfähigkeiten gegen eine Armee aus Dämonen, Zombies und anderen Abstrusitäten. Gewürzt mit kleinen Rätseleinlagen, Geheimnissen und tonnenweise Loot dürfte die Monster-Hatz zu einem wirklich spaßigen Ereignis werden – besonders da hier die Shooter-Spezis von "Rebellion" am Werk sind, die schon mit "Sniper Elite" recht gut abgeliefert haben. "The Strange Brigade" erscheint am 28.08.18 und läutet das Ende der sommerlichen Spiele-Ebbe ein.

4. Spider-Man (PS4)

Das neue Spiel rund um den beliebten Marvel-Helden soll alle Vorgänger in die Tasche stecken – ob das gelingt? Die Entwickler von "Infamous" haben sich aber scheinbar allen Unwegbarkeiten gestellt und heraus kommt ein PS4-exklusives Superhelden- und Schurken-Spiel, dass euch mit einer frei beschwing- und erkletterbaren Spielwelt, einem durchdachten Kampfsystem und natürlich superber Grafik samt feinster Animationen bei Laune halten sollte. So zählt "Spider-Man" sicherlich mit Leichtigkeit zu den am meisten erwarteten Spielen, auf die sich PS4-Besitzer in diesem Jahr noch freuen können. Erscheinungstermin für das Spinnen-Spektakel ist der 7. September.

5. Shadow of the Tomb Raider (PC, PS4, Xbox One)

Mehr Rätsel, mehr Bombast und eine deutlich reifere Protagonistin. Die Vorzeichen für das neue Spiel der "Tomb Raider"-Serie stehen nicht schlecht. Hoffentlich wird das schon in den beiden Vorgängern bewährte Konzept nochmals verbessert, um die Spieler erneut vor den Bildschirm fesseln zu können. Der weltumspannende Ausflug mit eurer Lieblings-Hau-Drauf-Archäologin startet ab dem 14.09.18 auf PC- und Konsolensystemen.

6. Forza Horizon 4 (PC, Xbox One)

"Horizon" ist im Sektor der Open-World-Rennspiele ohne Frage eine Klasse für sich, doch die Entwickler von Playground Games wollen natürlich noch nachlegen. Der neue Teil bietet über 400 Fahrzeuge mit denen ihr quer durch Großbritannien brettert und diesmal sogar veränderte Jahreszeiten und somit Streckenverhältnisse genießen dürft. Auf PC und der Xbox One X werden dabei satte 60 Bilder pro Sekunde geboten, die normale Xbox begnügt sich mit einer Bildwiederholrate von 30 Frames. Ab dem 2. Oktober dürft ihr die Zündschlüssel drehen.

7. Assassins Creed Odyssey (PC, PS4, Xbox One)

Nach dem altertümlichen Ägypten geht die nächste Reise der Serie in das antike Griechenland. Die ersten Gameplay-Schnipsel punkten zwar mit üppiger Optik, der Rest erinnert jedoch teilweise frappierend an "Origins". Die Entwickler versprechen trotzdem viele Neuerungen mit denen sich die "Odyssee" von ihrem beliebten Vorgänger abheben soll – wir sind gespannt und können es ab dem 05.10.18 selber ausprobieren.

8. Red Dead Redemption 2 (PS4, Xbox One)

Die Programmier-Götter von Rockstar Games schicken sich an, das Genre der "Open-World-Spiele" mit dem zweiten Teil der Western-Saga neu zu definieren. Einflüsse von "Zelda: Breath of the Wild" sind schon jetzt zu erkennen. Bleibt zu hoffen, dass es gelingt die riesige Spielwelt mit genügend spannenden Inhalten zu bepflanzen. Ohne Zweifel gibt es in diesem Jahr kein Spiel, das von Konsolenspielern heißer erwartet wird, als "Red Dead Redemption 2". Der Erscheinungstermin ist für den 26. Oktober angesetzt. Yeehaa! Ob und wann eine Version für den PC erscheint, will der Hersteller aktuell noch nicht verraten.

9. Fallout 76 (PC, PS4, Xbox One)

Ein neuer Teil von "Fallout" ist eigentlich immer willkommen, aber muss der Hersteller daraus nun wirklich ein Multiplayer-Spiel machen? Ob dieser Spagat gelingt, darf vorsichtig bezweifelt werden. Ob und wie es klappen kann, dass man mit verschiedenen Spielern in der Welt zusammenarbeitet ohne sich das Leben unnötig schwer zu machen, verrät uns wohl erst die offene BETA, die knapp einen Monat vor dem Release verfügbar sein wird. Die "fertige" Verkaufsversion kommt dann am 14.11.18 in die Händlerregale.

10. Pokémon: Let's GO Pickachu/Evoli (Nintendo Switch)

Ein "echtes", völlig neues "Pokémon-Spiel" wird es mit "Let's GO" zwar nicht geben, aber für Fans wird das Gezeigte – besonders mit den Kids – sicher ein Fest. Zudem bringt die neue Hardware – der zum Verkaufsstart zusätzlich erhältliche Pokéball kann mit einen Monster befüllt werden, das dann herumgetragen werden kann und Geräusche von sich gibt – sicher den gewünschten Erfolg. Wie genau die angekündigte Verbindung zu "Pokémon GO" hergestellt werden kann und soll, ließ sich der Hersteller bis jetzt nicht entlocken, aber ab dem 16.11.18 wissen wir mehr.

Und was ist mit "Battlefield V", "Just Cause 4", dem neuen "Call of Duty" oder "FIFA 19"? Diese und weitere Erscheinungstermine von Spielen, die es nicht in unsere Auflistung geschafft haben, findet ihr in der CURVED-Releaseübersicht, die ständig aktualisiert wird.