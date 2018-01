Für Xbox One und Co.: Das sind die "Games with Gold" im Februar

Neue Gratis-Spiele für Besitzer eines "Xbox Live Gold"-Abonnements im Februar: Microsoft hat bekannt gegeben, welche vier Titel im Rahmen von "Games with Gold" kostenlos spielbar sind. Zwei davon sind offenbar auch mit der Xbox 360 kompatibel, zwei weitere laufen nur auf der Xbox One.

Das Highlight im Februar 2018 ist bei "Games with Gold" die Neuauflage von "Shadow Warrior", die euch direkt ab Monatsbeginn zur Verfügung steht. Ihr übernehmt in dem Shooter die Rolle eines Shogun, der sich aufmacht, ein mächtiges Schwert zu finden und gegen Dämonengötter zu kämpfen. Euch stehen für das Vorhaben Waffen und Magie zur Verfügung. Der Titel hat allerdings schon vier Jahre auf dem Buckel und hat von der Fachpresse auch keine Höchstbewertungen erhalten. Für etwas Ballerspaß auf dem Sofa dürfte das Actionspiel aber zumindest reichen. Verfügbar ist "Shadow Warrior" bis zum 28. Februar.

"Assassin's Creed" mit dabei

Wenn ihr eine "Xbox Live Gold"-Mitgliedschaft habt, spendiert euch Microsoft gegen Mitte des Monats noch einen weiteren Titel für die Xbox One: "Assassin's Creed Chronicles: India". Hierbei handelt es sich um einen Ableger der bekannten Spiele-Reihe, in der ihr euren Charakter in einer 2,5-D-Welt bewegt. Der Side-Scroller fordert euch nicht nur mit Gegnern, die sich euch in den Weg stellen, sondern bietet auch einige Rätsel. Verfügbar ist das Spiel vom 16. Februar bis zum 16. März.

Sowohl auf der Xbox One als auch auf der Xbox 360 laufen die Arcade-Racer "Split/Second" (1. bis 15. Februar verfügbar) und "Crazy Taxi" (16. bis 28 Februar verfügbar). Letzteres ist grafisch allerdings ziemlich angestaubt, da es sich um eine Neuveröffentlichung der Version handelt, die bereits im Jahr 2000 für die Dreamcast erschienen ist. So oder so bieten euch beide Rennspiele Action und Explosionen – und weniger Realismus.