Fürs neue iPad: Apple überarbeitet Numbers, Pages und Keynote

Apple will Schüler, Lehrer und Studenten für sich gewinnen: Zu diesem Zweck hat das Unternehmen Ende März 2018 ein neues und vor allem günstiges iPad vorgestellt. Doch für den Einsatz im Bildungsbereich darf passende Software nicht fehlen: Auch die iWorks-Apps Numbers, Pages und Keynote sind in neuen Ausführungen erhältlich.

Zu den Neuerungen des Updates gehört zum Beispiel die Möglichkeit, in Pages, Numbers und Keynote selbst zu zeichnen, wie Apple in seinem Newsroom bekannt gibt. Ab sofort könnt ihr mit einem kompatiblen Eingabestift wie dem Apple Pencil direkt in die Apps hineinmalen oder Notizen machen. Außerdem könnt ihr eure Zeichnungen auf dem iPad auf einfache Weise durch Farbe und Textur ergänzen. Ob dies auch mit dem neuen Logitech Crayon funktioniert, ist der Pressemiteeilung nicht zu entnehmen.

Kommentieren und Bücher erstellen

Ein weiteres neues Feature von Pages sind die sogenannten "Smart Annotations", also "kluge Anmerkungen". So könnt ihr auf dem iPad zum Beispiel einen Text mit Kommentaren versehen – diese werden dann Apple zufolge "dynamisch im Text verankert". Auf diese Weise soll Feedback erleichtert werden. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass diese Funktion im Bildungsumfeld praktisch ist.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, mit der iWorks-App Pages ein Buch zu erstellen. Das soll Apple zufolge nicht nur auf dem iPad, sondern auch auf einem Mac möglich sein. Ein Pages-Buch könnt ihr einfach durch Bilder und Videos ergänzen und auch andere Personen zum Bearbeiten einladen. Für Referate könnt ihr euer iPad nun auch in einen Teleprompter verwandeln, die Textdarstellung könnt ihr euren Bedürfnissen entsprechend anpassen.