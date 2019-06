Fußball-Livestreams jetzt gratis? UEFA startet Streaming-Plattform

Die neue Streaming-Plattform UEFA.tv bringt Fußball kostenlos auf euer Smartphone und auf euren Computer. Die App ist ab sofort für iPhones und Android-Smartphones verfügbar. Unter anderem werdet ihr darüber Fußball-Livestreams gratis anschauen können – allerdings wohl keine Top-Spiele. Wir verraten euch, welche Inhalte genau auf euch warten.

Die Bundesliga wird ab nächster Saison als erste nationale Liga auf dem Portal vertreten sein, wie die UEFA ankündigt. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr die Partien der nächsten Spielzeit live verfolgen könnt. Stattdessen wird der Streaming-Dienst mit On-Demand-Videos und Highlights vom jeweils zurückliegenden Spieltag aufwarten. Letztere werden jeden Montag zum Abruf bereitstehen. Vergangene Bundesliga-Spitzenspiele und Champions-League-Partien mit deutscher Beteiligung werden ebenfalls auf Nutzer warten.

Champions League gratis im Livestream?

Außerdem wird es mit "Bundesliga Spezial" ein Magazin geben, das an die "Interessen internationaler Fans" angepasst sei. Es ist nicht eindeutig klar, ob die Bundesliga-Inhalte überhaupt in Deutschland abrufbar sein werden. In der Pressemitteilung heißt es dazu nur: Sie werden "in den großen europäischen Märkten wie dem Vereinigten Königreich, Italien, Polen, Russland, Spanien und der Türkei sowie im Nahen Osten und Afrika zur Verfügung stehen."

Über die anfangs erwähnten Livestreams werdet ihr "UEFA-Wettbewerbsspiele" anschauen können. Dabei wird es sich aber nicht um Champions-League-Partien handeln. Denn die Rechte daran liegen hierzulande bei Sky und DAZN. Der Verband stellt in seiner Pressemitteilung ausdrücklich klar, dass UEFA.tv "nicht im Wettbewerb mit TV-Kanälen" stehe, sondern als Ergänzung dazu vorgesehen sei.

Welche kostenlosen Fußball-Livestreams ihr genau über UEFA.tv anschauen könnt, geht aus der Ankündigung nicht hervor. Mit "UEFA-Wettbewerbsspiele" könnte alles Mögliche gemeint sein. Laut Netzwelt wird UEFA.tv Gratis-Livestreams zu folgenden Wettbewerben bieten:

U17-EM (Männer und Frauen)

U19-EM (Männer und Frauen)

U21-EM

UEFA Youth League

Futsal Champions League

Futsal U19-EM

Zu Champions League, Europa League. Nations League und der EM-Quali wird es immerhin Highlights geben.

UEFA.tv: Das könnt ihr bereits schauen

UEFA.tv ist bereits als iOS- und Android-App verfügbar und alternativ über euren Browser erreichbar. Aktuell finden sich in dem Streaming-Portal aber noch keine Bundesliga-Videos. Dennoch lohnt sich der Blick für Fußball-Fans bereits. Unter anderem könnt ihr euch Spieltagszusammenfassungen der vergangenen Champions-League-Saison anschauen.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Videos , die sich mit Rekorden aus der Königsklasse beschäftigen. So könnt ihr euch etwa die erfolgreichsten, jüngsten und ältesten Torschützen ansehen. Außerdem bietet euch die Plattform bereits Highlights und Hintergrundberichte zu Europa League, Nations League sowie U21- und Frauenfußball-Wettbewerben.