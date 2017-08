"Gæme of Thrønes"-Mantel zum Selberbauen: Ein IKEA-Teppich macht's möglich

"Game of Thrones"-Fans aufgepasst: Jon Snows Fellmantel der Nachtwache muss kein Unikat bleiben. Ein IKEA-Teppich macht's möglich. Das schwedische Möbelhaus hat eine offizielle Anleitung veröffentlicht, wie Ihr ihn nachbasteln könnt.

Alles, was Ihr dafür braucht, sind eine Schere und der IKEA-Teppich "SKOLD". Dieser kostet 40 Euro und ist sogar in drei verschiedenen Farben verfügbar - falls Ihr Eurem eigenen Fellmantel eine individuelle Note verpassen möchtet. Noch ist es zwar recht warm draußen, aber hey: Winter is coming! Mit dem selbstgemachten Fellmantel seid Ihr beim ersten Schnee auf jeden Fall der Hingucker.

Michele Clapton, die Kostümdesignerin der Erfolgsserie, erklärte während eines Vortrags im Getty Museum im vergangenen Jahr: "Diese Mäntel sind tatsächlich IKEA-Teppiche. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Wir haben sie zerschnitten und rasiert. Dann haben wir starke Lederriemen hinzugefügt." Anfang August machte das Video des Vortrags dann die Runde.

Derzeit läuft bereits die 7. Staffel von "Game of Thrones". Immer in der Nacht von Sonntag auf Montag wird eine neue Folge auf HBO ausgestrahlt. In Deutschland könnt Ihr die Serie mit einem Streaming-Abo von Sky verfolgen. Die nächste Episode kommt vom 20. auf den 21. August. Wie es mit Jon Snow und Co weitergeht, erfahrt Ihr hier: