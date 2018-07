Galaxy A: Samsung könnte 2018 noch ein Mittelklasse-Gerät veröffentlichen

Im Mittelklasse-Bereich ist Samsung derzeit mit dem Galaxy A6, Galaxy A6 Plus, Galaxy A8 und Galaxy A8 Plus unterwegs. Womöglich werden bald zwei der genannten Modelle abgelöst. Es gibt Hinweise darauf, dass ein weiteres Modell der A-Serie in Arbeit ist, das vielleicht noch 2018 erscheint. Große Neuerungen soll es aber nicht mitbringen.

In der Benchmark-Datenbank von Geekbench ist ein unbekanntes Samsung-Smartphone aufgetaucht, das die Bezeichnung SM-A750FN trägt, wie SamMobile berichtet. Der Modellnummer zufolge könnte es sich um einen Nachfolger des Galaxy A8 handeln. Das Mittelklasse-Modell trägt die Nummer SM-A730. Die "4" lässt Samsung womöglich aus, da diese in Südkorea als Unglückszahl gilt.

Ähnlich ausgestattet wie Galaxy A8?

Dem Eintrag zufolge ist das unbekannte Smartphone mit einem Exynos 7885 ausgestattet, der mit 1,6 GHz taktet. Zudem seien 4 GB RAM verbaut, als Betriebssystem soll Android 8.0 Oreo zum Einsatz kommen. Das Gerät hat offenbar einen Single-Core-Score von 1526 erreicht und 4255 Punkte im Multi-Core-Test. Informationen über die verbaute Kamera liefert der Eintrag leider nicht.

Auffällig: Bereits das Galaxy A8 setzt auf den Exynos 7885 als Antrieb und ist mit 4 GB RAM ausgestattet. Womöglich verbirgt sich hinter dem unbekannten Gerät also nur eine neue Ausführung des A8, die ein paar kleinere Verbesserungen mitbringt – vielleicht eine bessere Kamera. Galaxy A8 und A8 Plus wurden bereits Ende 2017 vorgestellt. Es ist also gut möglich, dass bis Ende 2018 auch deren Nachfolger der Öffentlichkeit präsentiert werden.