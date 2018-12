Galaxy A10 soll Fingerabdrucksensor im Display in die Mittelklasse bringen

Im Frühjahr 2019 soll Samsung nicht nur das Flaggschiff Galaxy S10 vorstellen, sondern auch das Mittelklasse-Smartphone Galaxy A10. Letztgenanntes erhält Gerüchten zufolge eine Fingerabdrucksensor im Display. Schon zuletzt hat der südkoreanische Hersteller seine günstigeren Modelle mit besonderen Features ausgestattet.

Der Hinweis auf den Fingerabdrucksensor im Display des Galaxy A10 stammt vom Twitter-Nutzer und "Industrie-Insider" MMDDJ, wie PhoneArena berichtet. Allerdings bleibt unerwähnt, um welche Art Sensor es sich genau handelt. Für das Galaxy S10 kommt angeblich eine Ultraschall-Variante zum Einsatz, die dem optischen Fingerabdrucksensor im Display überlegen sein soll, der etwa im OnePlus 6T verbaut ist.

Harter Konkurrenzkampf in der Mittelklasse

Es ist aber durchaus möglich, dass Samsung dem Galaxy A10 den wohl zuverlässigeren Ultraschall-Sensor spendiert. Zuletzt hat die Mittelklasse vom südkoreanischen Hersteller nämlich schon viel Aufmerksamkeit erhalten. So ist das Galaxy A8s das erste Smartphone des Unternehmens mit einem Display, das ein Loch für die Frontkamera hat – ein neues Design der Frontseite von Samsung. Mit dem Galaxy A wurde wiederum ein Handy mit Quad-Kamera auf der Rückseite enthüllt.

Beide Merkmale bietet bislang noch kein Flaggschiff von Samsung, was das Unternehmen aber nicht vom Einbau in die Mittelklasse abgehalten hat. Das dürfte einen speziellen Grund haben: Auch bei den günstigeren Smartphones ist die Konkurrenz durch Huawei und Co. stark. Der südkoreanische Hersteller benötigt also wohl Alleinstellungsmerkmale, um die A-Serie erfolgreich zu verkaufen.

Weitere Informationen sind noch nicht über das Galaxy A10 bekannt. PhoneArena geht davon aus, dass die Enthüllung von Samsung Anfang 2019 stattfindet – spätestens im Rahmen des Mobile World Congress im Februar. Womöglich bekommen wir das Handy also noch vor oder kurz nach der Präsentation des Galaxy S10 zu sehen