Galaxy A3 (2016) erhält Update auf Android Nougat

Samsung arbeitet weiter daran, sein ausgedehntes Angebot an Smartphones mit Android Nougat zu versorgen. Das Galaxy A3 (2016) ist als nächstes an der Reihe und erhält das entsprechende Update nun in Deutschland, wie STechGuide berichtet.

Wer Android 7.0 Nougat auf seinem Galaxy A3 (2016) mit der Modellnummer SM-A310F installieren möchte, sollte sich auf einen großen Download einstellen. Die Software bringt knapp 950 Megabyte auf die Waage und sollte daher im besten Fall über eine WLAN-Verbindung heruntergeladen werden. Geht außerdem sicher, dass Euer Samsung-Smartphone ausreichend aufgeladen ist, bevor Ihr die Installation der Aktualisierung startet.

Neueres Modell noch ohne Nougat

Eigentlich geht Samsung bei der Verteilung seiner Android-Updates nach bekannter Reihenfolge vor. Zunächst erhalten die Premiummodelle wie das Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus die Software, dann folgen ältere Geräte wie das Galaxy S7 Edge . In diesem Fall wurde die Aktualisierung mit Android Nougat für das Galaxy A3 (2016) wohl früher fertiggestellt als das entsprechende Update für das A3 von 2017.

Das Galaxy A3 (2016) kam ursprünglich mit Android Lollipop auf den Markt und erhielt erst im Herbst des vergangenen Jahres das Update auf Android 6.0 Marshmallow. Mit Android Nougat folgte nun der Sprung zu Version 7.0. Ob das kompakte Einsteiger-Smartphone auch noch Android O erhalten wird, ist noch unklar, da Samsung sich noch nicht zum Update-Fahrplan für Googles nächstes Betriebssystem geäußert hat.