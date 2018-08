Galaxy A3 (2017) und A5 (2017) erhalten Sicherheitsupdate für Juli 2018

Samsung ist weiter eifrig dabei, Sicherheitsupdates für seine Smartphones zu verteilen: Nun sind das Galaxy A3 (2017) und das A5 (2017) an der Reihe. Sie erhalten aber noch nicht den Patch für August, sondern den für Juli 2018.

Obwohl Samsung schon eine ganze Reihe an Sicherheitsupdates mit Googles und eigenen Verbesserungen für Juli 2018 verteilt hat, werden das Galaxy A5 (2017) und das A3 (2017) laut SamMobile erst jetzt versorgt. Das Vorgehen hat allerdings System: Der Hersteller aus Südkorea entwickelt die Updates zunächst für die neueren Geräte und priorisiert dabei High-End-Modelle.

Wieder kritische Sicherheitslücken geschlossen

Zu den Smartphones, die das Sicherheitsupdate für Juli bereits erhalten haben, zählen auch das Galaxy A6 und das Galaxy S9 sowie das S9 Plus von 2018 sowie die Galaxy-S7-Modelle und das Galaxy Note 8. Dass noch weitere Geräte den Patch für Juli erst im Verlauf des August erhalten werden, ist möglich. Wer trotz eines einigermaßen aktuellen Smartphones vergeblich wartet, sollte sich dennoch keine Sorgen machen: Hin und wieder überspringt der Hersteller auch Updates und fasst dann später mehrere der Patches in einem Download zusammen.

Dem Bericht zufolge hat Samsung mit der Verteilung des Sicherheitsupdates für das Galaxy A3 (2017) und das A5 (2017) in Großbritannien und Indien begonnen. Weitere Länder sollten aber recht schnell folgen, sodass auch Nutzer in Deutschland den Download starten können. Samsungs Beschreibung zufolge behebt der Patch neun Sicherheitslücken in der eigenen Software sowie vier kritische und einige weitere Lücken im Code von Android, deren Risiko als "hoch" oder "moderat" eingestuft werden.