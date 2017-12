Galaxy A3 von 2016 und 2017 erhalten Sicherheitsupdate für Dezember

Das nächste Gerät erhält ein Sicherheitsupdate für Dezember. Gerade noch rechtzeitig vor Ende des Monats bekommen das Galaxy A3 (2016) und das Galaxy A3 (2017) die Aktualisierung. Der Rollout soll bereits begonnen haben.

Das Update enthält sowohl den Google-Sicherheitspatch für Android als auch Samsung-spezifische Anpassungen, berichtet SamMobile. Der Download erfolgt wie gewohnt via OTA (over the air). Da Android-Aktualisierungen niemals alle Geräte gleichzeitig erreichen, könnte es unter Umständen noch etwas dauern, bis auch euer Galaxy A3 euch das Sicherheitsupdate für Dezember anbietet. In einigen Ländern könnte es laut SamMobile sogar gar nicht erschienen.

Update schließt Sicherheitslücken

Ihr könnt aber auch selbst nachschauen, ob es bereits für euer Gerät verfügbar ist. Dazu begebt ihr euch zunächst in die Einstellungen eures Galaxy A3. Dort sucht ihr unter "Über das Telefon" nach dem Software-Update-Menü. Dieses sollte euch anzeigen, ob das Update bereits verfügbar ist. Falls dem so ist, könnt ihr den Download nun manuell einleiten. Achtet dabei aber auf eine WLAN-Verbindung und schließt euer Gerät sicherheitshalber an eine Steckdose an, damit es während des Aktualisierungsvorgangs nicht ausgeht.

Da das Update eine Reihe von Sicherheitslücken schließt, solltet ihr es möglichst zeitnah installieren. Bis das nächste erscheint, könnte es übrigens eine Weile dauern. Denn anders als einige teurere Smartphones von Samsung erhält das Galaxy A3 die Android-Sicherheitsaktualisierungen nicht monatlich, sondern nach derzeitigem Stand nur einmal pro Quartal.