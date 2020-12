Sehen wir hier ein neues Mittelklasse-Smartphone mit Riesen-Display? Das Galaxy A32 5G nähert sich offenbar seinem Release. Nun sind Bilder aufgetaucht, auf denen das große Samsung-Handy bereits in ganzer Pracht zu sehen sein soll.

Die Bilder des mutmaßlichen Samsung Galaxy A32 5G sind auf dem Twitter-Kanal des Leak-Experten Steve Hemmerstoffer erschienen. Ihr findet einen Tweet direkt unter diesem Absatz. Die Bilder vermitteln einen guten Eindruck von den Ausmaßen des Bildschirms: Das "Infinity-V-Display" soll in der Diagonale 6,5 Zoll messen, wie Hemmerstoffer auf Voice schreibt. Insgesamt sei das Smartphone etwa so groß wie das iPhone 12 Pro Max – also ein Riese in der Mittelklasse.

Außergewöhnliches Design

Auch die Rückseite des Galaxy A32 5G sei für diese Klasse außergewöhnlich. Zwei Dinge fallen Hemmerstoffer zufolge hier besonders auf. Zum einen habe sich Samsung für eine vergleichsweise flache Rückseite entschieden. Üblicherweise hätten die Mittelklasse-Smartphones des Unternehmens hier eine leichte Wölbung.

Zum anderen sticht die Kamera hervor – im wahrsten Sinne des Wortes. Drei Linsen in vertikaler Ausrichtung ragen direkt aus dem Gehäuse heraus, ohne die für Samsung übliche Kamera-Verkleidung. Die Objektive werden auf der rechten Seite ergänzt durch einen Blitz und einen unbekannten Sensor. Dieser könnte etwa für die Erfassung der Tiefe bestimmt sein. Die angebliche Fünfach-Kamera des Galaxy A72 dürfte dennoch überlegen sein.

Günstigstes 5G-Smartphone?

Das Galaxy A32 5G soll Hemmerstoffer zufolge mit einem Fingerabdrucksensor ausgestattet sein. Dieser befindet sich offenbar im Power Button auf der rechten Seite des Rahmens. Darüber hinaus biete das Mittelklasse-Handy einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer und einen USB-C-Port für Ladekabel und Co.

Wie der Name verrät, soll das Galaxy A32 5G euch mit dem schnellen Mobilfunkstandard verbinden können. Laut GizmoChina könnte es sich um das günstigste 5G-Handy von Samsung handeln – auch wenn der Preis noch nicht bekannt ist. Für das Galaxy A42 5G liegt der Preis Ende 2020 zwischen 300 und 400 Euro. Möglicherweise knackt Samsung also mit dem A32 5G die 300-Euro-Grenze. Voraussichtlich erfahren wir schon in Kürze mehr zu dem preiswerten Riesen mit dem außergewöhnlichen Design.