Samsung hat das Jahr 2021 eingeläutet – mit dem Galaxy A32 5G. Das Mittelklasse-Smartphone ist Anfang des Jahres vermutlich die günstigste 5G-Alternative zu den Flaggschiffen auf dem Markt. Zu den Features gehören unter anderem eine Vierfach-Kamera auf der Rückseite und ein großer Akku.

Als Merkmal des Galaxy A32 5G betont Samsung vor allem die Quad-Kamera. Die Hauptkamera löst mit 48 MP auf, dazu kommen ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv mit 8 MP, ein Makro-Objektiv mit 5 MP für Nahaufnahmen und ein Tiefenschärfe-Objektiv mit 2 MP. Dank letztgenannter Linse sollen Porträtfotos mit dem beliebten Bokeh-Effekt möglich sein. Wie gut die Kamera tatsächlich ist, werden Praxis-Tests zeigen.

Galaxy A32 5G mit großem Akku

Vorne bietet euch das Galaxy A32 5G wie erwartet ein "Infinity-V-Display", das in der Diagonale stolze 6,5 Zoll misst. Ein handliches Smartphone ist das A32 5G also nicht, dafür dürfte das Streamen auf der großen Bildfläche besonders viel Spaß machen. Das Display nutzt LCD-Technologie und löst mit 2400 x 1080 Pixel auf. Die Frontkamera ermöglicht Selfies mit der Auflösung von 13 MP. Auch hier solltet ihr ordentliche Schnappschüsse erwarten.

Das Samsung Galaxy A32 5G in der Farbe Violett (© 2021 Samsung Newsroom)

Ein besonderes Feature ist ohne Frage der vergleichsweise große Akku mit der Kapazität von 5000 mAh. Damit sollte eine mehr als durchschnittliche Akkulaufzeit möglich sein. Als Antrieb nutzt das Galaxy A32 5G den Dimensity 720 5G von MediaTek. Das Smartphone erscheint in zwei Versionen: mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicherplatz und mit 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz.

5G-Handy für unter 300 Euro

Zum Release ist das Galaxy A32 5G in vier Farben erhältlich: Schwarz, Weiß, Blau und Violett. Der Preis für die kleinere Speicherversion liegt bei 279 Euro. Für das etwas besser ausgestattete Modell verlangt Samsung zum Launch 299 Euro. Der Marktstart erfolgt in Deutschland am 12. Februar 2021.

Für das Frühjahr 2021 können wir uns auf noch mehr Geräte der Galaxy-A-Reihe einstellen. Erst kürzlich gab es neue Gerüchte zum Galaxy A52, das in zwei Versionen erscheinen könnte. Und dann erwartet uns voraussichtlich noch das Galaxy A72, dessen Design stark an die Fan Edition des Galaxy S20 erinnern soll.