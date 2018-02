Galaxy A5 (2017) erhält Sicherheitsupdate für Februar

Samsung hat ein Update für das Galaxy A5(2017) in den ersten Regionen veröffentlicht. Dieses bringt zwar nicht Android Oreo auf das Smartphone, zumindest aber den Sicherheitspatch für Februar, berichtet SamMobile. Daher solltet ihr die Aktualisierung auf jeden Fall durchführen, wenn ihr das Gerät besitzt und der Rollout euch erreicht hat.

Wann genau das Sicherheitsupdate in Deutschland ausrollen wird, ist noch unklar. Da es in Russland aber offenbar bereits verfügbar ist, sollte es auch hierzulande bald für das Galaxy A5 (2017) erhältlich sein. Das Smartphone wird euch dann wohl wie üblich darauf hinweisen. Ihr könnt in den Einstellungen auch selbst prüfen, ob der Download bereits möglich ist. Ist das der Fall, könnt ihr diesen auch manuell einleiten. So oder so solltet ihr beim Herunterladen aber auf eine aktive WLAN-Verbindung achten – dann müsst ihr nicht einen Teil von eurem monatlichen mobilen Datenvolumen für die Aktualisierung opfern.

Schutz gegen Meltdown und Spectre

Das Update soll etwa fünf kritische Android-Sicherheitslücken schließen und 16 Schwachstellen von Samsungs Software adressieren. Zudem werden noch viele weitere Angriffspunkte beseitigt. Wenn ihr den Januar-Sicherheitspatch nicht erhalten oder nicht installiert habt, ist das Update besonders wichtig für euch. Denn wie die vorangegangene Aktualisierung soll auch der Februar-Patch euer Galaxy A5 (2017) vor Meltdown und Spectre schützen.

Einem Gerücht zufolge soll das Galaxy A5 (2017) außerdem das Update auf Android Oreo erhalten. Eine offizielle Bestätigung oder gar ein Veröffentlichungsdatum dafür gibt es bislang allerdings noch nicht. Erst vor Kurzem hat Samsung Googles aktuelles Betriebssystem auf das Galaxy S8 gebracht. Aus ungenannten Gründen entschied sich das Unternehmen dann aber dazu, den Rollout zu stoppen.