Galaxy A5 (2017) erhält Sicherheitsupdate für Januar 2018

Samsung hält das Galaxy A5 (2017) in Bezug auf Sicherheit auf dem neuesten Stand

Das Galaxy A5 (2017) ist selbst zwar nur Mittelklasse, doch Samsungs Geschwindigkeit bei der Verteilung von Aktualisierungen ist offenbar Oberklasse: Der Rollout vom Sicherheitsupdate für Januar 2018 hat mittlerweile in den ersten Regionen begonnen. Geschlossen werden über 100 Lücken im Android-System.

Das Sicherheitsudpate für Januar 2018 rollt für das Galaxy A5 (2017) in den Niederlanden aus, wie SamMobile berichtet. Aktuell gilt dies aber wohl nur für Geräte, die nicht an einen Netzanbieter gebunden sind. Nach der Installation gibt das Mittelklasse-Smartphone die Firmware-Version "A520FXXU4BRA8" an. Damit erhält das Smartphone die Aktualisierung jedenfalls noch vor den Top-Modellen von Samsung, wie dem Galaxy S8 oder dem Galaxy Note 8.

Nur wenige Megabyte

Mit einer Größe von 22 MB fällt die Aktualisierung recht klein aus, weshalb der Download auch ohne schlechtes Gewissen über das mobile Internet erfolgen kann. Das Sicherheitsupdate für Januar 2018 schließt gleich 91 Lücken, die das Android-Betriebssystem betreffen. Zudem adressiert es 13 weitere Angriffspunkte, die speziell bei Samsungs angepasster Benutzeroberfläche auf dem Galaxy A5 (2017) vorkommen.

Es dürfte nicht mehr lange dauern, ehe die ersten Nutzer das Sicherheitsupdate für Januar 2018 auch in Deutschland erhalten werden. Ihr könnt in den "Einstellungen" des Galaxy A5 (2017) eine manuelle Suche nach neuen Aktualisierungen durchführen, falls ihr nicht auf die entsprechende Benachrichtigung warten wollt. Womöglich steht euch die neue Version in den kommenden Tagen ja schon zur Verfügung.