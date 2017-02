Galaxy A5 (2017) und Galaxy A3 (2017): Samsung startet Verkauf

Wir haben das Galaxy A5 (2017) und das Galaxy A3 (2017) bereits unter die Lupe genommen, nun sind die neuen Mittelklasse-Smartphones von Samsung da: Wie der Hersteller in einer Pressemitteilung erklärt, können die Geräte nun in Deutschland vorbestellt werden, obwohl der Release bereits am 3. Februar erfolgen soll.

Wer jetzt ein Galaxy A5 (2017) oder ein Galaxy A3 (2017) vorbestellt, erhält es demnach also wahrscheinlich kaum früher als derjenige, der am Erscheinungstermin, also am Freitag, den 3. Februar, direkt zuschlägt. Wenn Ihr bisher vielleicht noch mit uns auf einen Deutschland-Release des noch etwas größeren Galaxy A7 (2017) gehofft habt, werdet Ihr Euch hingegen leider nach einer Alternative umsehen müssen.

Peach-Cloud exklusiv bei Samsung

Die neue A-Klasse für 2017 schnitt im Test ähnlich ab wie das A5 (2016) und das A3 (2016) aus dem vergangenen Jahr. Besonders das Design der Mittelklasse-Modelle überzeugt und auch die enthaltenen (Haupt-)Kameras wissen mit ordentlichen Fotos zu überzeugen. Wie auch schon im Vorjahr ist der Startpreis zum Release allerdings etwas hoch angesetzt, da die zuletzt erschienenen High-End-Modelle der S-Reihe mittlerweile kaum noch mehr kosten.

Am 3. Februar soll das Galaxy A3 (2017) mit einer Preisempfehlung von 329 Euro und in den Farben "Black-Sky", "Gold-Sand" und "Blue-Mist" auf den Markt kommen. Das Galaxy A5 (2017) gibt es ebenfalls ab diesem Datum und in denselben Farben. Der Preis liegt hier mit 429 Euro allerdings noch einmal 100 Euro höher. Das neue A5 soll zusätzlich ab dem 3. Februar exklusiv über den Online-Shop von Samsung auch in der Farbe "Peach-Cloud" erhältlich sein. In gut einem Monat, ab dem 6. März, soll dort auch das A3 (2017) in dieser Spezialfarbe zum Angebot gehören.