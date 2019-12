Galaxy A50, Note 10 und Co. erhalten Dezember-Sicherheitsupdate

Android 10 hat bislang nur das Galaxy S10 erhalten. Dafür bekommen das Galaxy A50, das Galaxy Note 10 und einige andere Geräte bereits jetzt das Sicherheitsupdate für Dezember 2019. Damit kommt Samsung sogar Google zuvor, das seine Geräte noch nicht mit dem Android-Patch ausgestattet hat.

Wie Android Central berichtet, bedient Samsung neben dem Galaxy A50 und dem Note 10(+) auch das Galaxy Note 9 und das Note 8 bereits. Galaxy S10, S10+ und S10e hatte der Patch bereits zuvor erreicht: Er ist im Update auf Android 10 enthalten. Wie üblich adressiert der Sicherheitspatch die neusten Schwachstellen in Googles mobilem Betriebssystem und in Samsungs Software. Neue Features beinhaltet die Aktualisierung nicht.

Galaxy A50 und Co. werden sicherer

Galaxy A50, Note 10(+) und Co. sollten euch das Sicherheitsupdate für Dezember 2019 automatisch anbieten. Ihr könnt aber auch in den Einstellungen selbst danach Ausschau halten. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt sich wie bei allen Sicherheitspatches eine zeitnahe Installation. Die Aktualisierung sollte nicht allzu viel Speicher in Anspruch nehmen. Wer auf Nummer sicher gehen will, lädt sie am besten über ein WLAN herunter.

Wie die meisten Updates dürfte auch der Sicherheitspatch für Dezember 2019 in Wellen ausrollen. Wenn euer Galaxy A50 oder Galaxy Note 10 euch ihn euch noch nicht anbietet, ist also womöglich einfach noch etwas Geduld gefragt.

Schnelle Updates von Samsung

Der Hersteller bemüht sich zunehmend, Updates für seine Smartphones so früh wie möglich bereitzustellen. Bereits im November ist man Google zuvorgekommen. Damals hatten viele vermutet, dass Samsung dazu gezwungen war. Denn vor dem Patch waren der Fingerabdrucksensor des Galaxy S10 und Note 10 enorm unsicher.

Dieses Mal gibt es zumindest keinen offensichtlichen Grund, aus dem Galaxy A50 und Co. das Sicherheitsupdate derart früh bekommen müssten. Wir freuen uns darüber und hoffen, dass Samsung das Update-Tempo beibehält. Vor allem Nutzer des Galaxy Note 10 dürften bereits sehnlichst auf eine andere Aktualisierung warten: Das Smartphone wird wohl als nächstes Samsung-Gerät Android 10 erhalten.