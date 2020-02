Aufgehorcht, liebe Besitzer eines Samsung Galaxy A50: Das Update auf Android 10 könnte kurz bevorstehen. Ein genaues Datum steht noch nicht fest, doch die ersten Anzeichen verdichten sich.

Mit der Galaxy A-Reihe ist Samsung ein echter Bringer gelungen. Nicht zuletzt sind auch wir in der Redaktion von dem soliden Preis-Leistungs-Verhältnis der Mittelklasse-Handys begeistert. Auch ich bin mit meinem eigenen Galaxy A50, das ich mir im Sommer zugelegt habe, mehr als nur zufrieden.

Lest hier unseren Galaxy A50 Test.

Nur auf eine Sache warten A50-Besitzer bisher ungeduldig: das Update auf Android 10. Schließlich steht schon seit langem fest, dass das Smartphone das neue Betriebssystem bekommen wird. Wann genau das Update erfolgen soll, ist leider bis heute nicht bekannt. Doch mittlerweile gibt es erste Hinweise darauf, dass es nicht mehr so lange dauern kann.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy A51

Galaxy A50 Android-Update: Kommt One UI 2.0. bald auf das Mittelklasse-Smartphone?

Bereits vor einem Monat wurde berichtet, dass Samsung an einem Update der Benutzeroberfläche One UI 2.0. basierend auf Android 10 für das A50 arbeitet. Laut sammobile hat das Mittelklasse-Galaxy nun auch die Wi-Fi-Zertifizierung mit Android 10 erhalten. Ein deutliches Indiz dafür, dass es mit dem Update auf das aktuelle Betriebssystem nicht mehr lange dauern kann.

Wenn Samsung mit den ersten Zertifikaten für ein neues Geräte-Update aufwartet, sind es meist nur noch wenige Wochen, bis es dann endlich so weit ist. Da die Südkoreaner in jüngster Vergangenheit bei der Schnelligkeit, mit der Updates ausgerollt werden, deutlich angezogen hat, haben natürlich auch wir die Hoffnung, dass es eher früher als später so weit sein wird.

Steht ihr vor der Entscheidung, euch ein Galaxy A50 anzuschaffen, wollt jedoch unbedingt ein Smartphone mit Android 10? Dann haben wir einen kleinen Tipp für euch: Das Galaxy A51 kommt von vornherein mit dem neuesten Stand des Betriebssystems.