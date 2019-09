Galaxy A51 und Co: Das Loch im Display schrumpft zusammen

Samsung hat in die Bildschirme seiner aktuellen Premium-Smartphones ein Loch integriert: das sogenannte Infinity-O-Display. Ab 2020 soll auch die Mittelklasse, darunter das Galaxy A51, dieses Design-Element bekommen. Allerdings deutlich kleiner – und in diesem Fall ist kleiner besser.

In Südkorea hat Samsung angeblich bereits Ende 2018 zwei Designpatente angemeldet, welche das Korean Intellectual Property Office im Juli 2019 genehmigt hat, berichtet LetsGoDigital. Weiter heißt es, dass das Design-Element mutmaßlich zunächst für das Galaxy A51 und andere Modelle der Reihe sowie für die Galaxy-M-Serie vorgesehen ist. Wie die Bildschirme aussehen sollen, seht ihr in einem Tweet am unteren Ende des Artikels.

Galaxy A51 mit kleiner Halbinsel-Notch?

Die aktuellen Galaxy-A-Handys verfügen noch über eine Wassertropfen-Notch. Jener "Tropfen" scheint sich beim Galaxy A51 und den anderen 2020er Modellen vom oberen Bildschirmrand beinahe zu lösen. Das Loch im Display liegt aber nicht komplett frei, wie es beim Samsung Galaxy S10 und Galaxy Note 10 der Fall ist. Zwischen Rand und Loch gibt es noch immer eine Verbindung, weshalb die Aussparung ein wenig an eine Halbinsel erinnert.

Insgesamt ist das Design-Element – in dem die Front-Kamera integriert ist – aber deutlich kleiner als bei allen bisher veröffentlichten Samsung-Smartphones. Wir halten es allerdings für unwahrscheinlich, dass der Hersteller auch das Galaxy S11 mit derselben Halbinsel-Notch bestückt. Vielmehr dürfte Samsung hier dem Infinity-O-Displays treu bleiben. Es ist aber durchaus denkbar, dass das Loch im Display des Premium-Smartphones ebenfalls schrumpft.

Auch Super-Sensor und Quad-Kamera ein Thema

Langfristig werden alle Lösungen allerdings mutmaßlich ohnehin einer anderen Variante weichen: Die Zukunft dürfte einer Selfie-Kamera im Display gehören. Der Trend geht schließlich zu einem echten Vollbilddesign mit einer Screen-to-Body-Ratio von mindestens 100 Prozent. Diese beschreibt den Anteil, den das Display von der Vorderseite eines Smartphones einnimmt.

Wie gefällt euch die geschrumpfte Halbinsel-Notch, sollte sie ab 2020 tatsächlich Teil der Galaxy-A- und Galaxy-M-Serie werden? Lasst es uns mit einem "Her damit" oder "Weg damit" wissen. Wir sind in jedem Fall gespannt, was Samsung für das Galaxy A51 und Co. noch in petto hat. In der Gerüchteküche ist ja unter anderem von einem Super-Sensor und einer Quad-Kamera die Rede.