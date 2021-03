Still und heimlich hat Samsung anscheinend das Galaxy A52 veröffentlicht. Zumindest in ersten Märkten soll das Mittelklasse-Smartphone bereits erhältlich sein – und Galaxy S21 und Co. etwas voraus haben.

Wozu eine offizielle Ankündigung schreiben, wenn ein Release auch still und heimlich möglich ist? Das hat sich anscheinend Samsung gedacht und das Galaxy A52 offenbar bereits für den saudischen Markt eingeführt, wie der Kanal Fit Android auf Instagram und Twitter meldet. Er zeigt via Galerie auch gleich einige Hands-on-Bilder der 5G-Version:

Deutschland-Release erst Mitte März

Während in Saudi Arabien der Nachfolger des beliebten Galaxy A51 bereits enthüllt scheint, müsst ihr euch wohl noch bis zum 17. März gedulden. An jenem Tag plant Samsung offenbar ein Galaxy Unpacked. Der Hersteller hat bereits einen Livestream eingerichtet, diesen aber wieder auf privat gestellt, nachdem die Info im Netz die Runde machte. An diesem Tag soll auch das Galaxy A72 erscheinen.

Es stellt sich allerdings die Frage, was Samsung uns Neues verraten möchte. Denn welche Features im Galaxy A52 stecken, wissen wir ja bereits. Händler aus Saudi-Arabien führen das Modell schließlich auf ihren Seiten und nennen alle Specs.

Galaxy A52 im Video: edel, edel – und mit Überraschung

Das Galaxy A52 sieht dem Galaxy S21 im direkten Vergleich extrem ähnlich und soll sich – trotz Plastikrückseite – sehr edel anfühlen. Im Gegensatz zum Premium-Smartphone müsst ihr zudem nicht auf einen Klinkenanschluss und offenbar auch nicht auf ein Netzteil verzichten.

In das Zubehör müsst ihr zum Beispiel beim Galaxy S21 separat investieren. Das bleibt euch bei Samsungs Mittelklasse anscheinend erspart; Kopfhörer fehlen hingegen. Wir wollen allerdings noch nicht final Entwarnung geben. Es hält sich zum Galaxy A52 hartnäckig ein Gerücht, laut dem in der Box ebenfalls quasi nur das Smartphone liegt. Und es ist nicht auszuschließen, dass Samsung in anderen Märkten doch am Zubehör spart.

Anmerkung der Redaktion: Unser Aufmacherbild zeigt ein geleaktes Bild des Galaxy A52 von Evan Blass.

