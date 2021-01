Wann kommt das Galaxy A52 auf den Markt? Dass Samsung ein neues Modell dieses Namens für seine Mittelklasse plant, ist relativ sicher. Zumindest eine Version des Galaxy-A51-Nachfolgers hat nun in China seine Zertifikation erhalten.

Bei der Zertifizierungsbehörde in China, kurz TENAA, ist das Galaxy A52 aufgetaucht – in der 5G-Version, berichtet GizmoChina. Da das Mittelklasse-Smartphone in den letzten Tagen bereits mehrere Zertifikationen erhalten hat, liegt der Schluss nahe, dass der Release unmittelbar bevorsteht. Möglicherweise ist es also schon im Februar 2021 so weit. Zertifiziert wurde etwa das 15-Watt-Ladegerät des Smartphones.

Angeblich Zwei Mobilfunk-Versionen

Das Galaxy A52 soll in zwei Versionen erscheinen: mit 4G und mit 5G. Bis auf den unterstützten Mobilfunkstandard sollen sich die Varianten aber nicht voneinander unterscheiden. Ihr könnt also vom gleichen Design und den gleichen Features in beiden Modellen ausgehen. Das 4G-Modell soll vor nicht allzu langer Zeit bei Geekbench aufgetaucht sein. Demnach verfügt es über einen 8 GB großen Arbeitsspeicher und nutzt Android 11 als Betriebssystem.

Erst kürzlich hieß es, dass Samsung offenbar im Vergleich zum Vorgänger ein Kamera-Upgrade vorgenommen hat. Wie im Galaxy A51 soll auch im Nachfolger eine Vierfach-Kamera verbaut sein. Die Hauptkamera soll aber im Galaxy A52 mit 64 MP auflösen. Zum Vergleich: Im Galaxy A51 löst dieses Objektiv mit 48 MP auf. Ein Teleobjektiv ist aber vermutlich nicht an Bord, weshalb die Zoom-Eigenschaften sehr begrenzt ausfallen dürften.

Galaxy A52 ohne Zubehör?

In Bezug auf das Design solltet ihr keine großen Änderungen erwarten. Vor Kurzem gab es das Gerücht, dass der Bildschirm ebenfalls 6,5 Zoll in der Diagonale misst. Wahrscheinlich sei zudem, dass Samsung für das Gehäuse wieder auf Plastik setzt. Angeblich könnt ihr euch aber auf einen Klinkenanschluss für Kopfhörer freuen.

Die Frage ist allerdings, ob Samsung dem Galaxy A52 einen Kopfhörer beilegt. Gerade erst hat das Unternehmen angekündigt, wie beim Galaxy S21 auch bei anderen Smartphones künftig auf Zubehör zu verzichten. Samsung wolle dabei aber "stufenweise" vorgehen. Vielleicht wissen wir ja bereits im Februar 2021, ob das A52 von der Maßnahme bereits betroffen ist.