Heute um 15:00 Uhr steht bereits das nächste Live-Event von Samsung in diesem Jahr an und auch diesmal könnt ihr die Präsentation im Livestream verfolgen. Vermutlich werden die neuen Smartphones der Galaxy-A-Serie gezeigt. Wir verraten euch, wo ihr die Vorstellung sehen könnt.

Erst vor ein paar Monaten enthüllte Samsung mit dem Galaxy S21 die neuen Top-Smartphones der Galaxy-S-Reihe für dieses Jahr. Nun lädt der südkoreanische Hersteller heute, am 17. März 2021, um 15:00 Uhr zum nächsten Event. Wir gehen davon aus, dass Samsung endlich die neuen Mittelklasse-Modelle Galaxy A52 und Galaxy A72 vorstellen wird. Wie gewöhnlich seht ihr die Präsentation im Livestream auf YouTube.

Samsung-Livestream: Das könnt ihr erwarten

Was genau Samsung auf dem Launch-Event für Produkte vorstellen wird, hat das Unternehmen noch nicht verraten. Der Titel "Galaxy Awesome Unpacked" deutet aber stark darauf hin, dass wir die neuen Galaxy-A-Modelle sehen werden. Mit dem Galaxy A42 5G hatte man im vergangenen Jahr den Anfang gemacht. Jetzt folgen also die bereits mehrfach in Leaks aufgetauchten Galaxy A52 und A72, um das beliebte Mittelklasse-Trio zu vervollständigen.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S20 FE + BLAU Allnet L 5 GB 5 GB LTE Highspeed Datenvolumen (mit bis zu 21,6 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze)

EU Roaming (Tarifbestandteile in der ganzen EU nutzen) 29,99 € mtl./24Monate: 27,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Laut eines offiziellen Twitter-Posts werden die Smartphones "awesome für alle" sein – also erneut ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Auch bei der Größe und dem Display-Design soll das Unternehmen den Vorgängern mit 6,5 Zoll (A52) und 6,7 Zoll (A72) treu bleiben.

Awesome für alle: Seid dabei beim #SamsungUnpacked am 17. März 2021 um 15 Uhr. pic.twitter.com/U6aiHhb855 — Samsung Deutschland (@SamsungDE) March 10, 2021

Die größte Neuerung dürfte die erhöhte Bildwiederholrate der AMOLED-Bildschirme mit 90 oder 120 Hz sein. Damit bringt Samsung ein ersehntes Feature der Flaggschiffe endlich in die Mittelklasse. Im Inneren könnt ihr die Qualcomm-Chips 720G und 750G erwarten, welche wiederum von 6 bis 8 GB RAM unterstützt werden. Bei den Kameras dürfte Samsung erneut auf ein Viergespann mit einem 64-MP-Hauptsensor setzen.

Wie die Zusammensetzung und Abgrenzung der Geräte letztlich ausfällt, werden wir aber erst während des Livestreams um 15:00 Uhr erfahren.

Deal Samsung Galaxy S20 FE + BLAU Allnet L 5 GB 29,99 € mtl./24Monate: 27,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Deal Samsung Galaxy A32 5G + BLAU Allnet L 5 GB mtl./24Monate: 17,99 einmalig: 1,00 € zum shop