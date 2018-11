Galaxy A6 Plus, A5 (2016) und J6 erhalten Sicherheitsupdate für November

Samsung verteilt das Sicherheitsupdate für November auf weiteren Geräten. Noch kurz vor Ende des laufenden Monats erhalten damit das Galaxy A6 Plus, das Galaxy A5 (2016) und auch das Galaxy J6 den Patch. Er dichtet wieder eine Reihe verschiedener Sicherheitslücken ab.

Nutzer der drei genannten Geräte dürfen sich freuen, denn ihre Smartphones sind nun wieder etwas besser gegen Angriffe und Datendiebstahl geschützt. Samsung hat die Verteilung der Updates für das Galaxy A6 Plus, das Galaxy A5 (2016) und das Galaxy J6 laut SamMobile in verschiedenen Regionen gestartet. Weitere Regionen sowie der deutsche Markt dürften bald folgen, sodass auch hier mit dem Download des Updates begonnen werden darf.

Elf kritische Sicherheitslücken

Auch abhängig von der Bindung an Mobilfunkanbieter kann es unterschiedlich lange dauern, bis jeder Nutzer dieser Modelle in Deutschland das Sicherheitsupdate herunterladen kann. Der Patch für das Galaxy A6 Plus war zuerst in Thailand, Taiwan, Vietnam, Malaysia sowie auf den Philippinen verfügbar. Für das Galaxy A5 (2016) verteilte Samsung die Software zum Start in Polen, Spanien und Kasachstan. Für das Galaxy J6 war der Download zunächst in Russland und der Ukraine verfügbar.

Der Sicherheitspatch für November schließt auf den jeweiligen Smartphones acht Sicherheitslücken, die in der Software von Samsung verborgen liegen. Zudem werden elf kritische sowie 24 riskante und als moderat eingestufte Schwachstellen im Android-System von Google behoben. Andere Samsung-Geräte wie das Galaxy S8 haben das Update bereits in den vergangenen Wochen erhalten.