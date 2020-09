Wieder einmal zeigt sich offenbar, wie ernst Samsung die Mittelklasse nimmt: Das Galaxy A72 soll Samsungs erstes Handy mit Fünffach-Kamera werden. Und auch zum Galaxy A52 gibt es Neuigkeiten.

Selbst absolute High-End-Modelle wie Galaxy S20 Ultra und Note 20 Ultra bringen es "nur" auf vier Linsen. Bekommt das sicherlich deutlich günstigere Galaxy A72 also tatsächlich ein Objektiv mehr, wie SamMobile nun berichtet? Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, das Samsung in der Mittelklasse auf mehr Linsen setzt als im Premium-Segment. So war das Galaxy A9 (2019) etwa das erste Smartphone mit einer Vierfach-Kamera.

Galaxy A72: Auf den Spuren des S20 FE?

Die Fünffach-Kamera des A72 soll folgendermaßen aufgebaut sein:

Hauptobjektiv: 64 MP

Ultraweitwinkel: 12 MP

Tele: 8 MP, 3-facher optischer Zoom

Makro: 3 MP

Bokeh: 5 MP

SamMobile geht davon aus, dass die Bildqualität mit der des jüngst vorgestellten Galaxy S20 FE vergleichbar ist. Worauf diese Vermutung beruht, ist jedoch unklar. Schließlich setzt Samsung offenbar auf eine andere Hauptlinse als beim S20 FE.

Wann das Galaxy S72 erscheint, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Spätestens im ersten Quartal 2021, heißt es. Aber auch ein Release Ende 2020 sei nicht ausgeschlossen. Allerdings ist der Vorgänger erst dieses Frühjahr auf den Markt gekommen.

"Nur" vier Linsen für das Galaxy A52

Beim Galaxy A72 dürften einige auch sofort an das Galaxy A52 denken. Denn beide Modellreihen sind eng miteinander verknüpft. Die jeweiligen Vorgänger zählen nicht nur zu den beliebtesten Modellen in der Mittelklasse, sondern haben auch technisch einiges gemein. Leider wird das Galaxy A52 aber wohl keine Fünffach-Kamera bekommen. Dem Bericht zufolge beschränke sich Samsung hier auf vier Objektive.

Der Hersteller dürfte beide Geräte gemeinsam vorstellen. Für den Release des Galaxy A52 bedeutet das also ebenfalls: frühestens Ende 2020, eher Anfang 2021. Wer nicht so lange warten möchte, sollte sich unseren Test des Vorgängermodells anschauen: Das Galaxy A51 ist nach wie vor eine hervorragende Wahl, wenn ihr ein Handy mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis sucht. Für das Galaxy A71 gilt das ebenfalls.