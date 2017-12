Galaxy A8 Plus: So soll die neue Samsung-Mittelklasse aussehen

Das Galaxy A8 Plus zeigt sich: Schon seit einer ganzen Weile heißt es, dass die nächste Generation der Galaxy-A-Modelle sich optisch von ihren Vorgängern unterscheiden könnten. Nun sind Fotos aufgetaucht, die eines der beiden Mittelklasse-Modelle zeigen sollen – im Flaggschiff-Look. Ihr findet die Aufnahmen am Ende des Artikels.

Mit der Bezeichnung "Galaxy A8 Plus", die auch auf einem der Fotos auftaucht, passt Samsung wohl die Namen seiner Mittelklassemodelle an die S-Klasse an. Gleiches ist wohl auch bei der Optik der Fall: Auf dem zweiten Bild ist ein Smartphone mit schmalen Rändern zu sehen, das über einen großen Screen verfügt. Das Seitenverhältnis soll 18:9 betragen. Zum Vergleich: Das Galaxy S8 hat ein Display im 18,5:9-Format. Laut Android Authority sind die Aufnahmen über das chinesische Mikroblogging-Netzwerk Weibo ins Netz gelangt.

Schon bald offiziell?

Bei dem mutmaßlichen Galaxy A8 Plus nimmt das Infinity Display den Bildern zufolge aber nicht ganz so viel Platz auf der Vorderseite ein, wie es etwa beim Galaxy S8 der Fall ist. Zudem ist das Display nicht um die Seiten gekrümmt, sondern eher flach gebaut. Möglicherweise ist das Smartphone dadurch aber besser gegen Schäden bei einem Sturz geschützt, als es bei Samsungs aktuellen Flaggschiffen der Fall ist.

Da der Bildschirm so viel Platz auf der Vorderseite beansprucht, dürfte der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite des Galaxy A8 Plus zu finden sein. Ob sich dieser wie bei den S-Modellen aus 2017 neben der Kamera befindet, ist auf den Fotos nicht zu sehen. In den vergangen Jahren hat Samsung die neuen Galaxy-A-Smartphones immer ungefähr im Dezember oder Januar enthüllt. Es dürfte also nicht mehr lange dauern, ehe die kommenden A-Modelle offiziell vorgestellt werden. Erst dann wissen wir auch, ob die geleakten Bilder der Wirklichkeit entsprechen.