Galaxy A8 und A8 Plus (2018) sind offiziell

Die neue Mittelklasse bringt ein Infinity Display mit: Samsung hat das Galaxy A8 (2018) und den Ableger A8 Plus (2018) der Öffentlichkeit präsentiert. Nicht nur der große Bildschirm hebt die Geräte von der Konkurrenz ab – laut Samsung seien die neuen Galaxy-A-Smartphones "stylisher, praktischer und passender als jemals zuvor".

Ein besonderes Feature von Galaxy A8 und A8 Plus für 2018 ist die Dualkamera auf der Vorderseite. Der Pressemitteilung von Samsung zufolge bietet die erste Dual-Frontkamera des Unternehmens zwei separate Kameras, die jeweils mit 16 MP und mit 8 MP auflösen. Somit können Nutzer bei Selfies entscheiden, ob sie zum Beispiel lieber ein Porträt oder eine Nahaufnahme anfertigen möchten. Zu den besonderen Eigenschaften der Kamera zählt der sogenannte Live Fokus, mit dem der Bokeh-Effekt vor oder nach der Aufnahme angepasst werden kann.

(© 2017 Samsung)

(© 2017 Samsung)

(© 2017 Samsung)









IP68 und digitale Bildstabilisierung

Das Infinity Display von Galaxy A8 und A8 Plus für 2018 verfügt über ein 18,5:9-Format. Beim A8 misst der Bildschirm in der Diagonale 5,6 Zoll, bei A8 Plus 6 Zoll. Die Auflösung liegt bei den Displays beider Geräte bei 1080 x 2220 Pixeln. Ebenfalls bemerkenswert: Die Smartphones sind nach IP68 gegen das Eindringen von Schmutz und Wasser geschützt. Der interne Speicher, wahlweise 32 oder 64 GB, kann per microSD-Karte um bis zu 256 GB erweitert werden.

Die Hauptkamera auf der Rückseite löst mit 16 MP auf und bietet eine digitale Bildstabilisierung. Als Antrieb kommt der Exynos 7885 zum Einsatz, der über sechs Kerne für normale Aufgaben und zwei Hochleistungskerne verfügt. Das Galaxy A8 und A8 Plus für 2018 erscheinen in vier Farben und werden mit Android 7.1.1 ausgeliefert. Einen Preis hat Samsung bislang nicht angekündigt.

Leider nicht in Deutschland

Allerdings sollen beide Geräte nicht in Deutschland angeboten werden. Samsung äußerte sich uns gegenüber dazu wie folgt: "Für den deutschen Markt ist die Einführung des neuen Smartphones jedoch zunächst nicht vorgesehen. Unsere Marktanalysen haben gezeigt, dass wir mit dem aktuellen Smartphone-Portfolio, unter anderem bestehend aus dem Galaxy S8/+, Note8 und den aktuellen Geräten der A- und J-Serie, gut aufgestellt sind und die Wünsche unserer Kunden bedienen können."

Das klingt so, als wolle sich Samsung hierzulande vor allem auf die Flaggschiffe konzentrieren. Allerdings lässt das "zunächst" das Hintertürchen offen, um Galaxy A8 und A8 Plus (2018) vielleicht in Deutschland zu einem späteren Zeitpunkt doch noch auf den Markt zu bringen.