Galaxy A9 Star und A9 Lite werden wohl im Juni enthüllt

Wie Samsung Galaxy A9 Star und A9 Lite wohl aussehen, haben bereits Fotos gezeigt, die im Netz aufgetaucht sind. Zudem gibt es einen Clip, in dem das Galaxy A9 Star zu sehen sein soll. Jetzt macht ein weiterer Leak die Runde. Dieser verrät uns angeblich, wann Samsung die beiden Smartphones der Öffentlichkeit präsentiert.

Slashleaks hat in dem chinesischen Mikroblogging-Netzwerk Weibo ein Plakat gefunden, auf dem die beiden Geräte für den 7. Juni angekündigt werden. Ihr findet die Abbildung im Tweet am Ende des Artikels. Kurz nach der Präsentation sollen sich interessierte Nutzer schon für Blitzangebote anmelden können – zumindest in China. Bisher gibt es nur Gerüchte, laut denen die Geräte zumindest in anderen asiatischen Ländern wie Thailand, Malaysia und Vietnam erscheinen. Ob und wann die beiden Smartphones außerhalb von Asien verkauft werden, ist laut PhoneArena noch nicht bekannt.

Besser als Galaxy S9?

Das Samsung Galaxy A9 Star soll über ein 6,28 Zoll großes Super-AMOLED-Display mit der Auflösung von Full HD Plus verfügen. Im Gespräch ist zudem eine Dualkamera mit 24- und 16-MP-Linse, die sich wohl in der oberen linken Ecke befindet. Die Display-Ränder wirken auf den bisherigen Aufnahmen relativ schmal – aber nicht so schmal wie die des Galaxy S9.

Selbst das Samsung Galaxy A9 Lite, also vermutlich die abgespeckte Version des A9 Star, bekommt offenbar eine Dualkamera. So eine Knipse hat der Hersteller bislang nur in wenigen Modellen verbaut. Zur Erinnerung: Selbst das Galaxy S9 verfügt nur über eine Kamera mit einer Linse. Über den Prozessor, Arbeitsspeicher und internen Speicher von A9 Star und dessen Lite-Ableger gibt es noch keine Details aus der Gerüchteküche.