Galaxy A90 mit Infinity-U-Display und Triple-Cam: Mehr als Mittelklasse?

Das Galaxy A90 nimmt immer mehr Gestalt an. Erst kürzlich verriet Samsung versehentlich technische Details zur vermeintlichen Speerspitze seines Mittelklasse-Smartphone-Line-Ups. Nun sind Bilder von der offiziellen Verpackung des Samsung Galaxy A90 5G aufgetaucht. Sie bestätigen, was wir bereits vermuteten – und verraten noch einiges mehr.

Veröffentlicht wurden die Bilder von Slashleaks, wo sie derzeit von der Community (Stand 31. August 2019) als 100 Prozent glaubwürdig erachtet werden. Auch wenn die Abbildung der Smartphone-Front natürlich zum Spannendsten gehört, widmen wir uns zuerst der Auflistung technischer Highlights auf der Rückseite. Wenig überraschend: Das Galaxy A90 5G unterstützt 5G-Mobilfunk. Der Chipsatz mit acht Kernen überrascht nicht. Leider verrät das Datenblatt hier nicht, welcher Prozessor genau im Einsatz ist.

Mega-Display wie im Galaxy A70

Schon über der Auflistung weist die Rückseite uns auf das Vorhandensein eines sogenannten "Infinity-U-Displays" hin. So bezeichnet Samsung die Bildschirme, bei denen die Frontkamera in einer kleinen rundlichen Aussparung am oberen Display-Rand untergebracht ist. Zum Vergleich: Das Galaxy S10 besitzt hingegen ein "Infinity-O-Display". Hier liegt die Aussparung nicht ganz am Rand. Stattdessen handelt es sich um eine Öffnung innerhalb der Display-Fläche.

Der sAMOLED-Bildschirm selbst soll der Abbildung zufolge in Full HD+ auflösen und eine Diagonale von 170,3 Millimetern besitzen. Das ist vielversprechend, denn die Daten entsprechen dem 6,7-Zoll-Display, das Victoria im Test des Samsung Galaxy A70 kennen und lieben gelernt hat. Die Kamera des Samsung Galaxy A90 macht zumindest auf dem Papier aber noch mehr her als die im A70: Wie schon von Steve Hemmerstoffer alias "OnLeaks" erwartet, verbaut Samsung hier ein Dreifach-Modul mit 48, 8 und 5 Megapixeln.

Galaxy A90 könnte schon bald erscheinen

Die 32-MP-Frontkamera dürfte wieder identisch zu der im A70 sein. Außerdem sind 128 GB Speicher und 6 GB RAM an Bord. Die ebenfalls für ein Galaxy A90 erwartete "tilt OIS"-Funktion, wird nicht erwähnt und könnte exklusiv in einer Variante ohne 5G-Funk zu finden sein. Bei dieser Technologie soll der Bildstabilisator nicht mit einer horizontalen und vertikalen Verschiebung der Linse arbeiten, sondern in der Lage sein, die Linse zu kippen und zu schwenken. Wir sind gespannt, wie sich das auf die Bildqualität auswirken wird.

Auch wenn noch kein Termin für die Vorstellung des Galaxy A90 bekannt ist, rechnen wir mit einer baldigen Vorstellung. Das Vorhandensein der Verpackung und die Menge an Leaks, die zum Teil sogar von Samsung selbst stammen, lassen dies erwarten. Angesichts der Ausstattung, zu der sogar der High-End-Chip Snapdragon 855 zählen könnte, ist mit einem Preis knapp unterhalb des Premium-Segmentes zu rechnen. Ohnehin stellt sich die Frage, ob das A90 überhaupt noch zur Mittelklasse zählen wird.