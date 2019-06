Galaxy A90: Startet Samsung eine komplett neue Smartphone-Reihe?

Hat Samsung die Pläne für das Galaxy A90 aufgegeben? Wohl nicht. Aber Gerüchte besagen, dass der Hersteller das Smartphone unter einem anderen Namen veröffentlichen könnte. Damit würde der Grundstein für eine neue Geräte-Familie gelegt, die der oberen Mittelklasse angehört.

"Laut meiner Quellen ist da kein 'A90'", schreibt der Leak-Experte Steve Hemmerstoffer aka OnLeaks in einem Tweet. Das Smartphone mit der Kennnummer "SM-A90X" solle zwar erscheinen – aber als das, was "sehr wahrscheinlich herausgebracht wird als die neue Galaxy-R-Reihe". Ihr findet den besagten Tweet inklusive angehängtem Post zum neuen Namen des Galaxy A90 am unteren Ende dieses Artikels.

Kein Galaxy A90, zwei Galaxy R

Die neue Reihe "Galaxy R" stehe bereits in den Startlöchern: So plane Samsung gleich zwei Modelle. Beide Smartphones sollen als Merkmal ein großes Display und eine Triple-Kamera mitbringen. Mindestens eines der beiden Geräte unterstützt zudem angeblich bereits den neuen Mobilfunkstandard 5G. Das andere Modell soll ein "einzigartiges Kamera-Feature" bieten.

Die Informationen von Steve Hemmerstoffer decken sich zumindest teilweise mit älteren Gerüchten. Zuletzt hieß es, dass Samsung mit dem Galaxy A90 die Unterstützung für 5G in die Mittelklasse bringe. Dies ist offenbar tatsächlich der Fall; nur, dass der Hersteller das besagte Gerät unter dem neuen Label "Galaxy R" veröffentliche.

Starkes Netzteil an Bord?

Ein angebliches Feature des Galaxy A90/Galaxy R lässt der Leak-Experte unerwähnt: Das Mittelklasse-Smartphone könnte ein besonders leistungsstarkes Netzteil im Gepäck haben – mit 45 Watt. Zum Vergleich: Galaxy S10 und Galaxy S10 Plus bieten im Lieferumfang ein 15-Watt-Netzteil. Ob sich die 45 Watt allerdings merklich auf die Ladegeschwindigkeit auswirken, ist zumindest fraglich.

Mitte April 2019 hat Samsung bereits ein Smartphone enthüllt, das die Gerüchteküche als Galaxy A90 handelte: das Galaxy A80. Das besondere Feature des Smartphones ist eine Triple-Kamera, die ihr bei Bedarf drehen könnt. Der Preis für das A80 liegt zum Marktstart bei knapp 650 Euro. Gut möglich, dass die beiden Geräte der Galaxy-R-Reihe zum Release ähnlich viel kosten.