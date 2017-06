Galaxy Book: Surface-Konkurrent von Samsung ist ab sofort erhältlich

"Das neue Galaxy Book bringt Notebook und Tablet zusammen": Mit diesem Satz bewirbt Samsung in der offiziellen Pressemitteilung sein Windows-Gerät, das nun auch in Deutschland erhältlich ist. Zum Release gibt es den Hybriden in insgesamt vier unterschiedlichen Ausführungen.

Das Galaxy Book erscheint in einer 12-Zoll- und in einer 10,6-Zoll-Version; beide Größen des Tablets sind jeweils als WLAN- oder als LTE-Version verfügbar. Das 12-Zoll-Modell mit 256 GB Speicherplatz und LTE kostet zum Release 1629 Euro, mit WLAN werden 1429 Euro fällig. Der Preis für die 10,6-Zoll-Version mit 64 GB Speicherplatz und LTE liegt bei 829 Euro, ohne LTE bei 729 Euro.

Geringe Dimensionen

Beide Größen des Galaxy Book kommen mit Touchscreen, abnehmbarer Tastatur und S Pen für eine bequeme Eingabe. Das Book Cover Keyboard dient gleichzeitig auch als einfache Schutzhülle und ermöglicht verschiedene Neigungswinkel für eine optimale Darstellung. Als Betriebssystem ist ab Werk Windows 10 vorinstalliert. Auch die große Ausführung beeindruckt mit den geringen Ausmaßen: Das Tablet alleine ist lediglich 7,4 mm dick und bringt 754 Gramm auf die Waage. Das 10-Zoll-Modell hingegen ist 8,9 mm dick und wiegt 650 Gramm.

Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2017 in Barcelona hat Samsung den Nachfolger des Galaxy Tab Pro S der Öffentlichkeit vorgestellt. Wie sich der Tablet-Notebook-Hybride mit USB-3.1-Port in der Praxis schlägt, könnt Ihr in unserem ersten Hands-on von dem Kongress nachlesen, das auch ein Video enthält.