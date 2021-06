Bereits vor dem nächsten Event sind nun Bilder zu Samsungs neuen Galaxy Buds 2 aufgetaucht, die das Design und Farben verraten sollen. Eine Farbe überrascht dabei und erinnert uns an einen bekannten Konkurrenten.

Gerüchten zufolge will Samsung schon in einigen Wochen neue Geräte auf einem Unpacked Event vorstellen. Unter den geplanten Produkten werden natürlich auch neue Galaxy-Geräte erwartet. Die gut geölte Leaker-Maschinerie arbeitet auf Hochtouren und gab uns bereits einen Blick auf die Galaxy Watch Active 4. Nun präsentiert uns das Portal 91mobiles basierend auf "verlässlichen Quellen" offiziell wirkende Render-Bilder der Samsung Galaxy Buds 2, die diesmal in den vier Farben Schwarz, Weiß, Violett und Grün mit einem aufgefrischten Design erscheinen sollen.

Samsung Galaxy Buds 2: Neue Farbe erinnert an Apple

Beim auf den Bildern gezeigten Design der Galaxy Buds 2 scheint sich Samsung stark an den eigenen Galaxy Buds Pro orientiert zu haben. Das Etui wirkt fast wie eine Kopie der Pro-Version. Allerdings wurde das Ladecase nicht komplett in die neuen Farben gehüllt. Vielmehr scheint sich der südkoreanische Hersteller auf der Außenseite für ein fast komplett weißes Gehäuse entschieden zu haben. Der gewählte Farbton des jeweiligen Modells zeigt sich erst richtig, wenn man das Case öffnet.

[Exclusive] Samsung Galaxy Buds2 design and colour options revealed through official rendershttps://t.co/qr5iVnIkJv — 91mobiles (@91mobiles) June 26, 2021

Die Galaxy Buds 2 selbst haben sich ebenfalls etwas verändert. Die neue grüne Farbe erinnert dabei an einen alten Konkurrenten: Apples Air Pods Max. Die Premium-Kopfhörer des iPhone-Herstellers werden in einem sehr ähnlichen, mattierten Grün angeboten. Nach Neon-Gelb versucht Samsung es nun also wieder mit einer eleganteren, aber dennoch auffälligen Variante.

Die Form wurde zudem leicht angepasst. Statt eines Looks mit zwei unterschiedlichen Flächen scheint es nun eine rundere, einheitlich glänzende Oberfläche zu geben, die vermutlich ebenfalls vom Pro-Modell inspiriert wurde. Active Noise Cancelling (ANC) soll es aber weiterhin nicht im Basis-Modell geben. Das beliebte Feature bleibt wohl den teureren Live- und Pro-Varianten vorbehalten.

Neue Galaxy Buds im August?

Dem Bericht zufolge sollen die neuen Galaxy Buds 2 entweder am 28. Juni (zum Auftakt des MWC 2021) oder auf einem Unpacked Event im August vorgestellt werden. Aktuell ist es noch ziemlich ruhig im Newsroom von Samsung. Wir schätzen eine Präsentation der TWS-Ohrhörer während des großen Live-Events als wahrscheinlicher ein. Die Galaxy Buds Live präsentierte das Unternehmen im vergangenen Jahr beispielsweise auch zusammen mit dem Galaxy Note 20 und anderen Produkten während eines großen Livestreams.