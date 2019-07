Neue Galaxy Buds machen sich für Galaxy Note 10 hübsch

Die neue Farbe der Galaxy Buds soll sich am Galaxy Note 10 orientieren (Bild: Galaxy Buds in Weiß)

Wenn das Samsung Galaxy Note 10 erscheint, werfen sich auch die Galaxy Buds in Schale: Der Hersteller erweitert das Angebot seiner Kopfhörer um eine neue Farbe – und diese passt anscheinend optimal zur markanten Rückseite des Handys.

Das Samsung Galaxy Note 10 verfügt angeblich über eine interessante Rückseite mit Farbverläufen. An dieser Optik orientiert sich auch die neue Farboption der Kopfhörer: Diese kombiniert Silber mit einem grünlich bis lilafarbenen Farbverlauf. Das Ladecase ist komplett in Silber gehalten. Samsung Frankreich listet die Variante bereits in seinem Shop und in einem Tweet von Tippgeber Roland Quandt seht ihr auch schon weitere Bilder.

Kein Farbverlauf wie beim Huawei P30 Pro

Kaufen könnt ihr die kabellosen Kopfhörer allerdings noch nicht und auch den Namen der Farbe verrät das Unternehmen bislang nicht. Angeblich soll die Variante aber "Aura Glow" heißen und kein klassischer Farbverlauf sein, so WinFuture. Vielmehr setzt Samsung demnach sowohl beim Galaxy Note 10 als auch den Galaxy Buds auf eine schlichte Weiß-Silber-Variante. Je nach Blickwinkel und Lichteinfall sind grüne oder lilafarbene Akzenten wohl erst sichtbar.

Dass die Farbe bereits auf der französischen Samsung-Webseite auftaucht, ist womöglich ein Fehler. Mit solchen und anderen Versehen hat das Unternehmen mittlerweile aber Erfahrung. Ursprünglich wollte der Hersteller die Kopfhörer sicherlich erst am 7. August 2019 auf seinen offiziellen Kanälen zeigen. An jenem Tag präsentiert Samsung auch das Galaxy Note 10. Das Unpacked-Event beginnt um 22 Uhr deutscher Zeit.

Neue Farbe, alter Preis

Um es aber klar zu formulieren: Es handelt sich bei "Aura Glow" anscheinend nicht um eine neue Generation der Galaxy Buds, sondern eben "nur" um eine weitere – wenn auch spektakuläre – Farbe. Bisher gibt es die Kopfhörer in Weiß, Schwarz und Gelb. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt wohl auch weiterhin bei 149 Euro.

Das Gadget erhielt zuletzt ein großes Update. Samsung behob mit dem Patch gleich mehrere Probleme. Ihr könnt künftig zum Beispiel viel besser mit euren Kopfhörern telefonieren. Zudem gibt es Änderungen an der Akku-Anzeige und Samsung hat auch das Musik-Streaming verbessert.