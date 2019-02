Galaxy Buds: So sollen die kabellosen In-Ears in Schwarz aussehen

Mit dem Galaxy S10 wird Samsung in Kürze voraussichtlich ein faltbares Smartphone sowie neue kabellose Kopfhörer enthüllen. Letztere sollen den Namen Galaxy Buds erhalten. Die Gerüchteküche hat schon erste Bilder geliefert, auf denen die Kopfhörer in Weiß zu sehen sein sollen. Nun sind weitere Aufnahmen ins Netz gelangt, die eine schwarze Farbvariante zeigen.

Viel hat Samsung am Design seiner Kopfhörer wohl nicht verändert: Die Galaxy Buds in Schwarz sehen auf den Bildern wie die bereits erhältlichen Samsung Gear Icon X in Schwarz aus. Die Aufnahmen will SamMobile von einer Person erhalten haben, die lieber anonym bleiben will. Am Ende des Artikels könnt ihr euch die Bilder im Tweet ansehen.

Problem Akkulaufzeit?

Demnach gehört zu der Farbausführung auch ein schwarzes Case, in dem ihr die Galaxy Buds aufbewahren und aufladen könnt. Die Hülle soll einen Akku mit einer Kapazität von 252 mAh mitbringen, während jeder Ohrhörer einen 58-mAh-Akku besitzt. Sollten diese Angaben stimmen, haben die Galaxy Buds weniger Energie als die Gear Icon X. Die bereits erhältlichen In-Ears können 82 mAh pro Hörer und knapp 350 mAh für das Case vorweisen.

Allerdings haben schon die Gear Icon X in unserem Test gerade einmal knapp vier Stunden durchgehalten, ehe der Akku leer war. Das muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass die Galaxy Buds eine noch kürzere Spielzeit bieten. Womöglich setzt Samsung auf neue Chips mit einem geringeren Stromverbrauch. Mehr erfahren wir dann wohl am 20. Februar 2019 auf dem Unpacked Event des Herstellers.