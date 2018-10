Galaxy F: Samsungs faltbares Smartphone wird wohl doch erst 2019 enthüllt

Wann stellt Samsung das Galaxy F vor? Bisher hieß es, dass der Hersteller sein erstes faltbares Smartphone noch im Jahr 2018 enthüllt. Doch nun gibt es anderslautende Gerüchte: Demnach findet die Präsentation doch erst im darauf folgenden Jahr statt.

Aktuell soll bei Samsung als Termin für die Vorstellung "Anfang 2019" im Raum stehen, berichtet T3. Nähere Informationen zu Monat oder gar Tag gibt es aber aus den Kreisen des Unternehmens offenbar noch nicht. Zuvor hatte Samsung-Chef DJ Koh angekündigt, das faltbare Smartphone auf der Entwicklerkonferenz im November 2018 vorstellen zu wollen. Einen kurzen Blick auf das Galaxy F, das auch als Galaxy X gehandelt wird, könnte es aber auf der Veranstaltung dennoch geben.

Macht Huawei das Rennen?

Anfang September 2018 hat DJ Koh in dem Interview auch Details zur Funktionsweise verraten. So soll das Galaxy F beispielsweise auch dann nutzbar sein, wenn es zusammengefaltet ist. Allerdings werde sich das Gerät in entfaltetem Zustand nicht wie ein Tablet anfühlen – trotz 7,3 Zoll in der Diagonale. Es bleibt also spannend, wie das Smartphone letztlich aussehen und funktionieren wird.

Ob Samsung durch den möglicherweise verschobenen Termin das Rennen um das erste faltbare Smartphone verliert? Gerüchten zufolge arbeiten andere Unternehmen bereits unter Hochdruck an vergleichbaren Geräten mit flexiblen Displays, so zum Beispiel auch Apple und Microsoft. Huawei will angeblich schneller als Samsung sein und sein Gerät noch im November präsentieren.