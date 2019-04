Galaxy Fold mit Display-Problemen: Samsung beruhigt

Kaputtes Display nach nur einem Tag? Das Galaxy Fold ist erst seit kurzer Zeit auf dem Markt, schon gibt es einen ersten Skandal. Offenbar ist der Bildschirm des Falt-Smartphones nicht besonders widerstandsfähig. Samsung zufolge hat zumindest ein Nutzer einen Fehler begangen.

Gleich mehrere Journalisten berichten davon, dass der Bildschirm ihres Galaxy Fold beschädigt sei, berichtet 9to5Google. Bei dem Tester von The Verge zeigte sich nach nur einem Tag der Nutzung eine Beule in dem Display. Offenbar tritt sie genau an der Stelle auf, an der das Display gefaltet wird. Samsung untersucht den Fall und hat dem Tech-Reporter ein neues Testgerät zur Verfügung gestellt.

Galaxy Fold benötigt Schutzfolie

In einem anderen Fall war es offenbar eine fehlerhafte Nutzung, die zur Beschädigung des Displays geführt hat. Mark Gurman hatte die Schutzfolie vom Bildschirm des Galaxy Fold entfernt – wie es bei einem neuen Smartphone üblich ist. Wie Samsung nun betont, muss die Folie auf dem Display bleiben. Darüber hinaus dürfe kein Kleber auf das Display gelangen. Vermutlich bedeutet dies, dass ihr bei dem Falt-Smartphone auf einen herkömmlichen Displayschutz verzichten müsst.

Samsung will alle bekannten Fälle genau untersuchen. Entsprechend dürften einige Interessenten nun das Ergebnis abwarten, bevor sie 2000 Euro für ein faltbares Smartphone ausgeben. Wenn ihr ein Galaxy Fold erwerbt, könnt ihr es zum Beispiel mit der offiziellen Lederhülle von Samsung schützen. Damit habt ihr allerdings vermutlich nur wenig Einfluss auf das faltbare Display. Im Vorfeld hatte Samsung verkündet, die Falt-Technik im Stresstest 200.000 Mal ausprobiert zu haben.