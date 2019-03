Galaxy Fold zu früh verschickt: Empfänger plaudert aus dem Nähkästchen

So macht sich das Galaxy Fold im Alltag: Ein Vorbesteller hat sein faltbares Smartphone von Samsung angeblich bereits erhalten. Über einen Twitter-Kanal beantwortet er fleißig Fragen von Interessenten – und könnte so bereits das eine oder andere interessante Detail offengelegt haben.

Der Twitter-Nutzer Mishaal Rahman "kenne jemanden", der das Galaxy Fold bereits in den Händen halte. Ihr findet den entsprechenden Tweet am unteren Ende dieses Artikels. Eine wichtige Erkenntnis: Samsung habe es bislang nicht geschafft, die Verzögerung beim Öffnen und Schließen des Smartphones zu beseitigen. Wenn ihr eine App wie Google Maps in zusammengefaltetem Zustand benutzt und das Gerät dann öffnet, soll es mehrere Sekunden dauern, ehe sich die Darstellung anpasst.

Sichtbare Falte und schneller Speicher

Fraglich ist außerdem, wie sehr die Falte in der Mitte des Displays bei der alltäglichen Nutzung ins Gewicht fällt. Zwar sei die Falte Rahman zufolge zu sehen; sofern ihr die Helligkeit des Bildschirms auf über 70 Prozent stellt, falle sie aber kaum auf. Das zweite Display auf der Außenseite erfülle seinen Job erwartungsgemäß, zum Spielen eigne es sich nicht. Praktisch ist die Möglichkeit, für beide Displays voneinander getrennte "Startbildschirm-Einstellungen" vorzunehmen.

Das Galaxy Fold benutzt dem Informanten zufolge den Snapdragon 855 als Antrieb. Bereits zuvor hieß es, dass der Chipsatz von Qualcomm in allen Regionen in dem faltbaren Smartphone verbaut ist. Die allgemeine Leistung des Gerätes soll der des Galaxy S10 Plus entsprechen. Im Fokus stehen dabei vor allem die Lese- und Schreibgeschwindigkeit des Speichers, da erstmals in einem Smartphone UFS 3.0 zum Einsatz kommt. In diesem Bereich sei das Falt-Smartphone dem Galaxy S10 Plus tatsächlich überlegen. In Deutschland ist das außergewöhnliche Gerät ab dem 3. Mai 2019 erhältlich.