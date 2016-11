Galaxy J3 (2017): Pressebild geleakt – J3 Pro soll ebenfalls kommen

Vom Samsung Galaxy J3 (2017) ist ein angebliches Pressebild aufgetaucht, auf dem das Low-End-Smartphone zu sehen sein soll, wie GSMArena berichtet. Im Vergleich zum Vorgängermodell hat sich in Bezug auf das Design offenbar nicht viel geändert, lediglich die Technik soll eine Überarbeitung erfahren haben.

Veröffentlicht wurde das neue Bild vom bekannten Leak-Experten Evan Blass via Twitter. Im Vergleich zum älteren Modell scheint das Gehäuse kaum eine Überarbeitung erfahren zu haben: Lediglich die Ecken scheinen etwas abgerundeter zu sein, die Frontkamera befindet sich links anstatt rechts. Angeblich ist das Galaxy J3 (2017) bereits bei der US-Zulassungsbehörde aufgetaucht und hat zuvor auch in China die für einen Release benötigte Zertifizierung erhalten.

Offizielle Vorstellung noch 2016 erwartet

Beim Galaxy J3 für 2017 soll es sich laut PhoneArena um ein Smartphone mit 720p- oder Full HD-Display in der Größe von 5 Zoll handeln. Als Chipsatz werde ein Snapdragon 430 erwartet, der mit 1,4 GHz taktet. Diesem stehen angeblich 2 GB RAM zur Seite, mindestens 16 GB Speicherplatz könnten zudem an Bord sein. Fotos und Videos soll die 8-MP-Hauptkamera ermöglichen. Laut den Gerüchten ist noch Android 6.0.1 Marshmallow als Betriebssystem installiert. Ob Samsung vor Release womöglich noch Android 7.0 Nougat installiert, ist aktuell nicht klar.

Das Galaxy J3 (2017) soll die Modellnummer SM-J327P tragen. Angeblich wird es allerdings noch eine weitere Variante mit der Bezeichnung Galaxy J3 Pro geben, deren Modellnummer Evan Blass zufolge SM-J3119 lautet. Womöglich unterscheiden sich diese Geräte in der Auflösung des Bildschirms. Genauere Infos könnten wir schon bald erhalten: Da das Galaxy J3 (2016) im Januar 2016 veröffentlicht wurde, ist der Release des Nachfolgers im Januar 2017 wahrscheinlich. Weil das Gerät auf dem Pressebild den 1. Dezember als Datum anzeigt, geht PhoneArena von einer Vorstellung am 1. Dezember 2016 aus. In welchen Regionen das Smartphone erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.