Galaxy J5 (2017) erhält Update auf Android 8.1 Oreo

Samsung versieht das Galaxy J5 (2017) mit einem frischen Update. Obwohl seit einigen Wochen nun auch Android 9 Pie zur Verfügung steht, bringt die Aktualisierung allerdings nur Android 8.1 Oreo auf das Gerät.

Samsung hat offenbar geraume Zeit an dem Update für das Galaxy J5 (2017) gearbeitet. Wie GSMArena berichtet, sind erste Hinweise auf laufende Tests mit der Software schon im Mai 2018 aufgetaucht: Damals ist das Einsteiger-Smartphone von vergangenem Jahr mit der neuen Version von Googles Betriebssystem in der Datenbank eines Benchmarks aufgetaucht. Im Juli hieß es dann, dass sich das Update verzögern könnte.

Inklusive Sicherheitsupdate

Dass es bis zur Veröffentlichung des Updates noch einmal gut drei Monate dauert, war nicht abzusehen. Nun ist die Aktualisierung mit Android 8.1 aber offenbar fertig und wird dem Bericht nach zunächst in Polen verteilt. Sollten Nutzer dort keine schweren Fehler feststellen, dürfte die Software in den kommenden Wochen auch in weiteren Teilen der Erde verbreitet werden.

Eine gute Angewohnheit der Smartphone-Hersteller ist es mittlerweile, dass sie Updates mit einer neuen Version des Betriebssystems direkt mit Sicherheitsupdates von Google kombinieren – und auch Samsung verfolgt diese Strategie. Wer die Software mit der Versionsnummer J530FXXU2BRH5 erst einmal auf seinem Galaxy J5 (2017) installiert hat, darf sich daher zugleich über das aktuelle Sicherheitsupdate für August 2018 freuen.