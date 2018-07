Galaxy J6: Samsungs günstiges Smartphone erscheint Mitte Juli

Das Display des Galaxy J6 löst in HD Plus auf

Bereits Ende Mai 2018 hat Samsung das Galaxy J6 der Öffentlichkeit präsentiert. Zum damaligen Zeitpunkt war allerdings noch nicht klar, ob und wann das Einsteigergerät in Deutschland erscheint. Nun haben wir Gewissheit.

Das Samsung Galaxy J6 gelangt "Mitte Juli" 2018 in den deutschen Handel, Vorbestellungen nimmt der Hersteller ab sofort entgegen. An Farbvarianten stehen euch "Black", "Gold" und "Lavender" zur Auswahl. Das Einsteiger-Smartphone kostet 269 Euro und verfügt über ein sogenanntes Super AMOLED-Display, das in HD Plus (1480 x 720 Pixel) auflöst. Der Bildschirm misst in der Diagonale 5,6 Zoll und wird von einem relativ schmalen Rand umschlossen.

Platz für zwei SIM- und eine Speicherkarte

Für die Rechenleistung ist ein Octa-Core-Prozessor zuständig, dem immerhin 3 GB RAM zur Seite stehen. Der interne Speicher beträgt 32 GB, wovon rund 10 GB offenbar bereits belegt sind. Via microSD-Karte lässt er sich aber um bis zu 256 GB erweitern. Zusätzlich zu einer Speicherkarte könnt ihr auch eine zweite SIM-Karte in das Galaxy J6 einstecken. Auf der Rückseite befindet sich ein Fingerabdrucksensor zur Entsperrung des Geräts. Als Alternative steht euch hier eine Gesichtserkennung zur Verfügung.

Ebenfalls auf der Rückseite nimmt die Hauptkamera Platz, die mit 13 MP auflöst. Der Hersteller verspricht, dass ihr mit Blitz "auch bei schwachen Lichtverhältnissen klare Fotos" knipsen könnt. Selfies macht ihr mit der Frontkamera, die eine Auflösung von 8 MP bietet. Sämtliche Fotos lassen sich mit Bildern oder Stickern verzieren. Der Akku hat eine Kapazität von 3000 mAh und sollte euch gut über den Tag bringen. Als Betriebssystem ist Android 8.0 Oreo vorinstalliert.