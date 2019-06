Samsung Galaxy Note 10: Wird das Display zum Lautsprecher?

Kommt das Samsung Galaxy Note 10 ohne "richtigen" Lautsprecher aus? Den Gerüchten zufolge wird das Flaggschiff einen riesigen Bildschirm bieten – ohne dabei im Vergleich zum Vorgänger deutlich zu wachsen. Doch wo bringt Samsung die Komponenten unter, die üblicherweise auf der Vorderseite Raum einnehmen?

Der für Leaks bekannte Twitter-Nutzer Ice universe hat ein Foto veröffentlicht, auf dem ein Display-Schutz für das Galaxy Note 10 zu sehen sein soll. Dazu schreibt er, dass das "Kinn" des Note-9-Nachfolgers sehr schmal ausfallen soll – vergleichbar mit dem iPhone. Demnach gebe es keinen Lautsprecher, sondern die sogenannte "Sound on Display"-Technologie (SoD). Diese gibt es beispielsweise bereits im LG G8 ThinQ. Ihr findet den entsprechenden Tweet am unteren Ende dieses Artikels.

Galaxy Note 10 mit dünnen Rändern

Auch die seitlichen Ränder und die "Stirn" des Galaxy Note 10 fallen dem geleakten Bild zufolge sehr dünn aus. Somit entsteht genügend Platz, um das außergewöhnlich große Display des Smartphones zu ermöglichen. Schon vorher waren Bilder an die Öffentlichkeit gelangt, die auf dünne Seitenränder hindeuten.

Ein Detail ist auf dem neuen Foto zu sehen, dass ältere Bilder vermissen lassen: Die Aussparung am oberen Ende des Bildschirms, die für die Frontkamera gedacht ist. In diesem Bereich wählt Samsung also vermutlich die gleiche Strategie wie beim Galaxy S10: Statt in einer Notch sind die Sensoren in einem "Kamera-Loch" untergebracht. Für das Loch hat Samsung aber offenbar mit der Mitte eine andere Position gewählt.

So groß wie der Vorgänger?

Der Bildschirm des Galaxy Note 10 soll in der Diagonale 6,28 Zoll messen. Das Display der Pro-Version kommt angeblich sogar auf stolze 6,75 Zoll. Gleichzeitig soll das große Flaggschiff insgesamt aber nur geringfügig größer ausfallen als das Galaxy Note 9 mit einem 6,4-Zoll-Bildschirm.

Angeblich bringt Samsung das Galaxy Note 10 erstmals in mehreren Varianten auf den Markt. Im Gespräch sind eine "normale" und eine Pro-Version sowie eine günstige Version, für die das Galaxy S10e Pate gestanden haben könnte. Denkbar ist außerdem ein 5G-Modell. Anfang August wissen wir vermutlich mehr: Mutmaßlich wird Samsung die Geräte am 7. August 2019 der Öffentlichkeit vorstellen.